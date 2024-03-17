Великий пост начинается уже завтра: какие продукты запрещено есть в этот период

Уже завтра начинается Великий пост, который продлится 48 дней. Он традиционно проходит накануне Пасхи. В этот период люди очищаются духовно и физически. В частности, отказываются от шумных гуляний и плохих привычек.

К тому же христиане меняют свой режим питания, ведь под запретом также есть определенные продукты. Так люди готовятся к Воскресению Христовому. Больше о том, что именно нельзя есть, расскажет LifeStyle 24.

Запреты на сегодня Главные традиции и запреты Прощеного воскресенья: что сегодня важно сделать

Что нельзя есть в Великий пост

Во время Великого поста запрещено употреблять рыбу, яйца, молоко, мясные продукты, а также алкогольные напитки. Нужно готовить постные блюда, однако важно не переедать. Самых строгих правил необходимо придерживаться в первые четыре дня и в последнюю неделю, которая называется Страстная седмица. В Чистый понедельник и Великую пятницу, в частности, есть нельзя вообще, рекомендуется только пить.

Людям, которые любят сладости, придется от них отказаться. Например, речь идет о шоколаде, конфетах и выпечке. Также нужно забрать из рациона фаст-фуд, поскольку жирная пища не разрешается. Однако вкусности в этот период можно заменить мармеладом, сухофруктами, медом или галетным печеньем.

Следует отметить, что перед светлым праздником Пасхи важнее всего очиститься морально: избавиться от всех зависимостей, плохих привычек и мыслей, обид. Например, сегодня отмечается Прощеное воскресенье. Поэтому посетите людей, с которыми возникали ссоры, и попросите прощения. Если же к вам придет друг или родственник, чтобы искренне попросить прощения, то не отказывайте ему. В этот день необходимо примириться друг с другом. Встретьте Пасху со светлой душой, в которой нет места злу и греху.