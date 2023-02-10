Не допускайте этих 3 ошибок в уходе за растениями – вещи, убивающие комнатных любимцев

Даже наименее привередливые растения могут погибнуть, если не соблюдать простые принципы. Есть 3 вещи, которые могут заставить ваших зеленых питомцев увять и погибнуть – читайте о них в материале.

Несоответствующий уход может уничтожить растение изнутри, так что важно знать, чего нельзя делать даже с неприхотливыми комнатными растениями, пишет 24 Канал.

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Сквозняки вблизи растений

Несмотря на то, что многие растения могут нормально расти на улице, даже самые стойки очень не любят сквозняков – комнатные растения, как и люди, могут заболеть даже от открытого окна.

Не следует допускать сквозняков там, где стоят растения – это может вызвать болезни и испортить листья и стебли. Кроме того, комнатных питомцев не стоит ставить под кондиционером – контрастный холодный воздух может губительно повлиять на здоровье растения.

Какие ошибки нельзя допускать при уходе за растениями / Фото Unsplash

Постоянная перестановка растений

Растения привыкли сидеть в земле и не двигаться – поэтому нужно обеспечить им место в квартире, где их не придется постоянно трогать или переносить.

Не переставляйте часто комнатных питомцев – это может вызвать стресс у растения. Чтобы адаптироваться к новым условиям, растение может потерять много листьев и цветков.

Какие ошибки нельзя допускать при уходе за растениями / Фото Unsplash

Неправильный свет

Каждое растение имеет требования по солнечному освещению – какой-то лучей нужно будет больше, а какой-то – меньше. Требования растения можно найти в интернете, или же на горшке, в котором вы его купили.

Если поставить светолюбивое растение в тень, оно не только будет плохо расти, но и может заболеть недостатком витамина D. То же самое может произойти с растениями, которые любят тень или косвенные солнечные лучи – если такие цветки поставить на подоконник под прямыми солнечными лучами, они могут засохнуть или быстро потерять цветение.

Какие ошибки нельзя допускать при уходе за растениями / Фото Unsplash