Главные традиции и запреты Прощеного воскресенья: что сегодня важно сделать

В 2024 году Прощеное воскресенье выпало на сегодня, 17 марта. Традиционно праздник происходит в последний день Масленицы, которая началась 11 марта и длилась неделю. А уже завтра и до 4 мая христиане будут придерживаться Великого поста.

Прощеное воскресенье еще имеет другие названия: Сыропустное воскресенье, Прощенный день, Неделя Адамова изгнания и Сиропуст. Сегодня еще можно есть молочные продукты. А больше о традициях и запретах этого дня расскажет LifeStyle 24.

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Прощеное воскресенье 2024: традиции

По традиции, люди во время празднования Масленицы провожают зиму и встречают весну. В последний день, в частности, сжигают чучело, чтобы призвать тепло. Однако главным обычаем Прощеного воскресенья является примирение. Люди искренне просят прощения у тех, кого обидели. Нужно наладить общение со всеми родными, друзьями, соседями, знакомыми и коллегами. Кроме того, можно пойти в храм, чтобы исповедаться.

Наши предки раньше также шли в гости к самому старшему родственнику, в доме которого собирались самые близкие. Каждый должен был попросить прощения. Люди, которые сидели дома в воскресенье, делали это перед сном. Сначала мирились взрослые, потом дети, а уже в конце другие жители, например, рабочие. Не стоит забывать в этот день пойти к могилам родственников и друзей, чтобы и у них попросить прощения.

Прощеное воскресенье 2024: запреты

Прощеное воскресенье стоит посвятить подготовке к Великому посту. Поэтому люди не употребляют алкогольные напитки, не переедают и отказываются от тяжелого физического труда. Важно также подумать о духовном очищении. В частности, запрещено забивать голову плохим, ссориться, кричать на детей, сквернословить и оскорблять друг друга. А самый главный запрет – это отказ в прощении. Сегодня нужно прощать всем.

Некоторые люди в этот праздник собираются за большим семейным столом. После ужина не рекомендуется убирать блюда, чтобы не призвать беду. Еду нужно накрыть полотенцем, тогда в доме будет царить счастье и благополучие. Также нельзя выходить на улицу после захода солнца. Ведь легенды говорят, что проходит Страшный суд.