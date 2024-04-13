Список важных дел, которые нужно успеть сделать до Пасхи

До Пасхи осталось меньше месяца. Христиане восточного обряда будут праздновать ее 5 мая. К этому времени нужно сделать много дел.

Обычно люди готовятся к празднику в Страстную неделю. Каждый из членов семьи имеет свои обязанности, чтобы все успеть, передает LifeStyle 24.

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Что нужно сделать до Пасхи

В этом году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая. В этот период верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа перед распятием. Кроме того, стараются придерживаться строгого поста и чаще ходить в церковь.

В Великий понедельник люди убирают в доме, если начали ремонт, то завершают его. Не забывают и о скоте, ведь к Пасхе его нужно помыть, а также навести порядок в хлеву.

В Великий вторник мужчины и женщины посвящают время работе в саду или на огороде. К тому же рубят дрова, которые потом забрасывают в печь, где будут печься куличи. Верующие также выбирают наряд, который наденут на праздник.

Как подготовиться к Пасхе / Фото Canva

В Великую среду стоит завершить домашние дела, которые не успели сделать в понедельник. Люди, в частности, выносят из дома все ненужные, старые и поломанные вещи, мусор, а некоторые хозяйки начинают печь куличи.

В Чистый четверг происходит самая большая подготовка к Воскресению Христовому. Семьи устраивают генеральную уборку, стирают одежду, пекут куличи и делают писанки. В некоторых семьях принято поджаривать или запекать соль. Затем ее пересыпают в мешочек и ставят возле иконы. По традиции, этой солью посыпают блюда, которые стоят на пасхальном столе.

В Страстную пятницу не стоит ничего делать, поскольку это самый скорбный день недели. Люди идут в храм, где выносят плащаницу, соблюдают пост и молятся.

Великая суббота – последний день подготовки к Пасхе. Люди завершают готовить все блюда, которые будут класть в корзины. В некоторых регионах Украины священники начинают их освящать.