Чем заменить джинсы зимой 2026 года: обратите внимание на эти брюки
- Коричневые брюки палаццо стали модным трендом зимы 2026 года, благодаря своей универсальности и способности вписываться в разные образы.
- Сочетаются с экошубами, пальто и кардиганами, коричневые брюки являются альтернативой черным брюкам, добавляя свежести в гардероб.
Джинсы являются удобными и универсальными, поэтому порой нам кажется, что им нет альтернативы. Однако даже классика со временем может надоесть, поэтому возникает естественное желание обновить гардероб.
Для тех, кто в поисках универсального низа, советуем обратить внимание на брюки, которые уже заполонили инстаграм – это коричневые брюки палаццо, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Как выглядят модные брюки на зиму?
Коричневые брюки палаццо были довольно популярными в 70-х годах, но последние сезоны пережили настоящий ренессанс. Широкие штанины с идеальной посадкой легко вписываются в деловые или повседневные образы. Именно эта универсальность сделала брюки палаццо главными модными фаворитами.
Этой зимой особое внимание уделено цвету, поскольку именно коричневый стал хитом зимы. Он выглядит намного мягче черного и не уступает ему в практичности. Различные оттенки коричневого удачно стилизуются с белым, бежевым, нежно-розовым, голубым, серым или другими цветами сезона.
Модницы чаще всего комбинируют коричневые палаццо с экошубами, пальто в разных длинах, кардиганами и яркими свитерами. С коричневыми брюками можно создать красивый монохромный образ, добавив сверху лонгслив, гольф или свитер того же оттенка.
Кроме того, коричневые брюки являются еще и альтернативой базовым черным брюкам, которые также со временем могут надоедать. В общем брюки прекрасно смотрятся в паре с коричневой шубой, дубленкой или пальто.
К слову, этого зимнего сезона в моде коричневые оттенки, вязаные элементы и меховые шубы, но классика остается основой гардероба, пишет In Journal. Лучшие зимние образы включают нейтральные оттенки, вязаные комплекты, меховые шубы с джинсами, черная одежда и комбинации джинсов с пальто.
Какие еще новинки стоит знать?
Культовая оливковая куртка миллениалов, популярная в 2010-х, снова станет актуальной в 2026 году.
В моде в этом сезоне объемные шарфы, кожаные перчатки, балаклавы, пушистые сумки и шарфы из эко-меха.
Частые вопросы
Почему коричневые брюки палаццо стали популярными этой зимой?
Коричневые брюки палаццо стали популярными благодаря своей универсальности и мягкому цвету, который легко комбинируется с другими оттенками. Они идеально подходят как для деловых, так и для повседневных образов, что делает их модными фаворитами.
С какими элементами одежды чаще всего комбинируют коричневые палаццо?
Коричневые палаццо часто комбинируют с экошубами, пальто разной длины, кардиганами и яркими свитерами. Они также хорошо сочетаются с лонгсливами, гольфами или свитерами того же оттенка для создания монохромного образа.
Какие цвета лучше всего подходят для сочетания с коричневыми брюками?
Коричневые брюки прекрасно сочетаются с белым, бежевым, нежно-розовым, голубым, серым и другими цветами сезона. Эти комбинации добавляют образу мягкости и стильности.