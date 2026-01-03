Чем заменить джинсы зимой 2026 года: обратите внимание на эти брюки

Джинсы являются удобными и универсальными, поэтому порой нам кажется, что им нет альтернативы. Однако даже классика со временем может надоесть, поэтому возникает естественное желание обновить гардероб.

Для тех, кто в поисках универсального низа, советуем обратить внимание на брюки, которые уже заполонили инстаграм – это коричневые брюки палаццо, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также 5 головных уборов на зиму, которые имеют вау-эффект: понравятся всем

Как выглядят модные брюки на зиму?

Коричневые брюки палаццо были довольно популярными в 70-х годах, но последние сезоны пережили настоящий ренессанс. Широкие штанины с идеальной посадкой легко вписываются в деловые или повседневные образы. Именно эта универсальность сделала брюки палаццо главными модными фаворитами.

Этой зимой особое внимание уделено цвету, поскольку именно коричневый стал хитом зимы. Он выглядит намного мягче черного и не уступает ему в практичности. Различные оттенки коричневого удачно стилизуются с белым, бежевым, нежно-розовым, голубым, серым или другими цветами сезона.

Модницы чаще всего комбинируют коричневые палаццо с экошубами, пальто в разных длинах, кардиганами и яркими свитерами. С коричневыми брюками можно создать красивый монохромный образ, добавив сверху лонгслив, гольф или свитер того же оттенка.

Кроме того, коричневые брюки являются еще и альтернативой базовым черным брюкам, которые также со временем могут надоедать. В общем брюки прекрасно смотрятся в паре с коричневой шубой, дубленкой или пальто.

К слову, этого зимнего сезона в моде коричневые оттенки, вязаные элементы и меховые шубы, но классика остается основой гардероба, пишет In Journal. Лучшие зимние образы включают нейтральные оттенки, вязаные комплекты, меховые шубы с джинсами, черная одежда и комбинации джинсов с пальто.

Какие еще новинки стоит знать?