5 зимних образов на каждый день, которые легко повторить: подборка, которая поразит

Зимний сезон этого года наполнен коричневыми оттенками, вязаными ромбами и меховыми шубами. Но несмотря на это, классика все же остается актуальной и составляет основу любого гардероба.

Базовые вещи легко комбинируются между собой, поэтому стилисты определили несколько лучших образов, которые можно постоянно носить в течение этой зимы, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Читайте также "Умоляю, никогда не надевайте": Андре Тан назвал главные антитренды зимы

Как выглядят трендовые зимние образы?

Есть несколько надежных зимних образов, которые можно примерять год за годом и не ошибиться. Они состоят из базовых элементов, покупка которых всегда оправдана.

Нейтральные оттенки

Бежевые, кремовые, верблюжьи и коричневые тона всегда выглядят стильно и дорого. Поэтому выбирайте на зиму теплые свитера, брюки или пальто для офиса или ежедневных выходов.

Вязаные комплекты вязаные комплекты

Несколько сезонов из моды не выходят вязаные костюмы, которые уже стали классикой. Зимой актуальным является комплект свитер + брюки в белом или кремовом цвете. В таком наряде – удобно и тепло.

Меховая шуба и джинсы

Это сочетание наряда является идеальным для прогулки или офиса. Шубу с джинсами можно сочетать с уггами, сапогами на каблуках или челси.

Все черное

Черная одежда является универсальным решением на любое время года. Она помогает выглядеть изысканно и чувствовать себя комфортно. Чтобы образ не был полностью монотонным, добавьте аксессуар другого цвета.

Джинсы и пальто

Этот образ является одним из самых универсальных, поскольку подойдет для офиса или обеда с подругами. Классическим вариантом считается водолазка, свитер и шарф в сочетании с любой обувью.

К слову, угги стали модной базой зимнего гардероба, их сочетают со скандинавским минимализмом, уличной модой, лыжным гламуром, дорогим монохромом и городскими аутфитами, пишет City Magazine. Стилисты рекомендуют комбинировать массивные сапоги с приталенным верхом для создания стильного образа.

Какие еще новинки стоит знать?