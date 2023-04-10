Что можно сажать рядом с помидорами, чтобы получить хороший урожай: важные советы

Огородникам следует помнить, какие овощи имеют хорошее соседство между собой, чтобы иметь хороший урожай. Люди уже давно заметили, что некоторые овощи хорошо растут вместе, другие же мешают росту.

Каждая хозяйка хочет получить максимально большой и качественный урожай, пишет 24 канал. Мы тщательно готовим почву для посева, вносим в него удобрения, выбираем лучшие сорта, сапаем, подливаем, а иногда наших стараний недостаточно, поэтому урожая нет.

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Чтобы у вас не было разочарований от того, что ваши овощи не уродились, советуем вам воспользоваться некоторыми советами и узнать, какие овощи и растения можно сажать у помидоров, чтобы они дали хороший урожай.

Что можно сажать у помидоров

Специалисты рекомендуют рядом с помидорами высаживать спаржу, базилик, фасоль, огурцы, морковь, сельдерей, укроп, салат, дыню, лук, петрушку, перец, редис, шпинат, мяту и чабрец.



Список овощей и растений, которые можно и нельзя сажать у помидоров

Что нельзя сажать рядом с помидорами

Лучше откажитесь от посадки гороха, цветной капусты, брокколи и кольраби. Помидорам не нравится соседство с укропом, фенхелем и мелиссой. Кукуруза избавит от помидоров солнечного света, что приведет к плохому росту помидоров и гибели томатов.

Ужасным соседом для помидоров является картофель. Она точно "поделится" с томатом колорадским жуком.