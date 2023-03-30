Урожая может не быть: 6 культур, которые нельзя сажать после картофеля

Правильное чередование растений на грядках – ключевой фактор для обеспечения плодородия и получения богатого урожая. Среди культур, требующих особого внимания при посеве, – картофель.

Согласно опыту садоводства, посадка картофеля на одной грядке не должна производиться более двух лет подряд. В противном случае риск ухудшения качества и количества урожая возрастает.

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В материале 24 Канала мы расскажем о правилах чередования растений на грядках, чтобы вы могли наслаждаться вкусными и здоровыми овощами каждый год.

6 культур, которые нельзя сажать после картофеля

Обычно не рекомендуется сажать после картофеля следующие растения:

Другие представители семейства пасленовых, такие как баклажаны, помидоры да перцы, поскольку они будут способствовать распространению заболеваний, которые могут поразить как картофель, так и их. Тыквы да арбузы потому что они также принадлежат к семейству пасленовых, и могут стать источником заражения для картофеля. Капусту, поскольку это может привести к снижению урожая картофеля и привести к распространению заболеваний.

Рекомендуется сажать после картофеля растения, принадлежащие другим родам растений. Лучшими вариантами являются свекла, морковь, лук, капуста, тыквы и кабачки. Также можно высаживать горох, фасоль, чечевицу, огурцы, а также разные виды зелени (рукола, шпинат, салат). Важно соблюдать правила севооборота, чтобы сохранить плодородие почвы и получать хороший урожай.

Картофель на огороде / All About Gardening