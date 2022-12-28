Чем заняться на Новый год, если отключили свет: интересные идеи для праздничного досуга

Новый год нельзя представить без гирлянд, включенного телевизора, светлой и праздничной атмосферы. Но современные реалии могут помешать празднику – отключение света из-за обстрелов может произойти буквально в ночь на Новый год. Как можно этому помочь и чем заняться с гостями, пока нет света – читайте в материале.

Пока света нет, можно придумать много достопримечательностей и развлечений, которые оживят ваш отдых на Новый год. 24 канал.

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Время для историй

Темнота сближает, поэтому самое время поделиться интересной, смешной или даже жуткой историей. Расскажите о своих воспоминаниях или обсудите книгу, поощряя диалог. За такими разговорами время летит незаметно, а когда свет появится, его, вероятно, и не захочется включать.

В Новый год можно вместе вспомнить, как прошел 2022 год, обсудить переживания и надежды на грядущий год.

Чем заняться в Новый год без света / Фото Unsplash

Ученые исследовали, что с наступлением темной части суток люди склонны быть искренними, поэтому, если вы в компании друзей или близких, можете поделиться сокровенными мыслями или элементарно поиграть в "Правду или Действие".

Разговорные игры

Новогодний блекаут можно разбавить известными разговорными играми, которые развлекут вас и помогут сохранить настроение.

Вы можете поиграть в "Слова" или "Города", или попытаться сыграть в словесный аналог "Крокодила" - объяснить слова другому игроку, прямо не называя их.

Чем заняться в Новый год без света / Фото Unsplash

Тематикой может стать Новый год, праздники, фильмы, история или что угодно, что вам нравится.

Ужин вслепую

Чтобы гости оставались веселыми и сытыми, предложите устроить ужин вслепую – потушите свечи и пробуйте блюда в полной темноте. Игроки должны угадать, что именно им дали попробовать.

Это будет интересный опыт развития обонятельных и вкусовых рецептов. Кроме того, можно обсудить с гостями особенности вкуса блюд или угадать ингредиенты.

Чем заняться в Новый год без света / Фото Unsplash