Только не паникуйте: что делать, если разбился ртутный термометр

Ртутный термометр является эффективным прибором для измерения температуры тела. Однако он может быть опасен для здоровья человека, если его случайно разбить. Что делать в такой ситуации – читайте дальше.

В термометре содержится ртуть, являющаяся ядовитым веществом. Когда она находится под стеклом, не может повредить человеку. Однако как только частицы ртути высвобождаются, они контактируют с воздухом и начинают испаряться, пишет 24 Канал.

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Что делать, если вы разбили термометр

В такой ситуации самое главное обуздать свои эмоции и не паниковать. После этого следует решить, будете ли вы вызывать специальную службу для демеркуризации (очистки от ртути) или самостоятельно будете решать проблему.

Во втором варианте нужно знать правила, как безопасно убрать ртуть в комнате. Поэтому рассмотрим советы, которые помогут сделать это правильно.



Как правильно убрать ртуть с разбитого термометра / Фото Canva

Пошаговая инструкция, как убрать ртуть

Закройте дверь в комнату. Нельзя, чтобы испарения ртути распространились по всему дому. Поэтому лучше вывести всех людей из комнаты, которые не помогают в уборке и закрыть дверь. Однако окно следует открыть, чтобы образовалось сквозняк.

Нельзя, чтобы испарения ртути распространились по всему дому. Поэтому лучше вывести всех людей из комнаты, которые не помогают в уборке и закрыть дверь. Однако окно следует открыть, чтобы образовалось сквозняк. Защитите себя от химических испарений. Важно не навредить собственному организму при уборке шариков ртути. Поэтому обязательно наденьте маску и защитные перчатки.

Важно не навредить собственному организму при уборке шариков ртути. Поэтому обязательно наденьте маску и защитные перчатки. Тщательно осмотрите помещение. Очень внимательно осмотрите место, где разбился термометр. Нельзя увеличивать площадь загрязнения.

Очень внимательно осмотрите место, где разбился термометр. Нельзя увеличивать площадь загрязнения. Подготовьте стеклянную банку с водой и лист бумаги. Шарики ртути следует собирать с помощью обычной бумаги. Для этого можно меньшие шарики катить друг к другу, тогда они соединяются и образуют большее. Класть ртуть следует в стеклянную банку с водой, которую затем следует герметично закрыть.

Используйте скотч. Если ртуть разбилась на очень маленькие шарики, закатившиеся за плинтус или в щель, следует собрать их с помощью скотча. Можно также использовать медицинский шприц.

Банку со ртутью следует отнести на утилизацию в специальный пункт.

Как правильно убирать в комнате после разбитого термометра / Фото Canva

Очищайте комнату от паров ртути. После того как вы собрали все шарики ртути, нужно убрать комнату. Самым доступным средством, которое уменьшит пары ртути, является хлорка. Для этого можно использовать следующие пропорции: до 8 литров воды влить 1 литр хлорки.

Убирайте комнату регулярно. После того как вы очистили комнату раствором из хлора, следует убрать весь дом. Кроме того, в течение 2 – 3 недель производите ежедневную влажную уборку в комнате и проветривайте ее.

Что нельзя делать

Не убирайте ртуть пылесосом или веником.

Не вытирайте ртутные шарики мокрой тряпкой.

Нельзя спать в комнате, где разбился термометр.

Не выбрасывайте банку со ртутью на помойку.

Не следует хранить и носить одежду, в которой вы убирали ртуть.

При уборке хлоркой необходимо закрыть все окна и двери.