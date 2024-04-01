Страх влюбленной пары: правда ли, что потерянное обручальное кольцо предвещает развод

Обручальное кольцо – особый символ супружеской жизни. Поэтому его обычно берегут как зеницу ока. Однако иногда случаются неприятные ситуации и колечко теряется. Народные поверья утверждают, что это плохой знак. Считается, что сначала влюбленная пара начнет ссориться, а затем расстанется.

В обществе говорят – если кто-то из молодоженов потеряет обручальное кольцо в день свадьбы, то от брака стоит отказаться. Судьба будто подсказывает людям не создавать семью. А что думают об этом в церкви, знает LifeStyle 24.

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Потерянное обручальное кольцо – плохой знак

Согласно суевериям, держать кольцо в надежном месте особенно нужно женщине. Иначе мужчина изменит, а впоследствии уйдет из семьи. Кроме того, он может серьезно заболеть и даже умереть. В Православной церкви Украины отмечают, что обручальные кольца – это символ вечности, в том числе и в любви. Не имеет значения, украшены ли они драгоценными камнями, из какого металла сделаны, одинаковые или разные. Священники также настаивают, чтобы люди не верили в народные поверья, которые противоречат христианству.

Если потеряли обручальное кольцо – приобретите себе новое и попросите священника, чтобы его благословил. То же касается и случая, если ваш обручальный перстень стал непригодным к употреблению (стал маловат или слишком большим, сломался и т.д.). Вы всегда можете заменить его на новый, который нужно освятить в храме и носить,

– говорится на фейсбук-странице ПЦУ.

Церковь также позволяет носить обручальное кольцо на цепочке. К тому же его можно передавать по наследству или дарить. Обручальное кольцо – это не талисман или амулет, а символ искренней любви и верности. Муж и жена должны работать над своими отношениями, чтобы укреплять их, а не доверять суевериям.