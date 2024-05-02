Встречайте Чистый четверг: искренние поздравления в картинках и стихах для родных
2 мая христиане отмечают Чистый четверг. Этот день в народе связывают с очищением души и тела перед Пасхой.
В Великий четверг верующие вспоминают как Иисус Христос омывал ноги своим своим ученикам, чтобы донести им значение покорности. Также в тот день сын Божий установил таинство причастия. LifeStyle 24 подготовил поздравления с Чистым четвергом в картинках и стихах для ваших близких и родных.
К слову Готовимся к Пасхе: когда не стоит печь куличи и почему
Поздравления с Чистым четвергом в картинках и стихах
Накануне Пасхи
В день очищения и тела, и души
Я поздравить спешу вас сегодня
И посылаю эти простые стихи.
Пусть четверг очистит ваше сердце,
Пусть омоет тело и мысли,
Как из ведра вода – на вас прольется
Благословение Божье на века!
Чистый четверг 2024 / Фото с Pinterest
Очисти душу в день этот светлый,
К небу глаза подними,
Пусть сердце любовью цветет,
Духовные крылья развернет.
Господь всех благословляет
На счастье радость на добро.
В Чистый четверг себя познаем,
Чтобы дерево жизни цвело.
Поздравления с Великим четвергом / Фото Amazing Ukraine
Слышу светлый благовест,
К окончанию идет пост.
Пахнут куличи из печи,
Пасхальные калачи.
Все в Чистый в Четверг
С утра и до сих пор
Обливаются водой
Непочатой, святой,
Чтобы смыть все напасти,
На здоровье и на счастье.
Пусть молитва тихо льется
И Господь нам улыбнется!
Искренние поздравления с Чистым четвергом / Фото Amazing Ukraine
Водой родниковой, чистой,
Прозрачной, словно серебристой,
Смываю все темное, нечистое,
Чтобы сердце согрелось расхристанное.
В Чистый Четверг помолимся
И пасхой благословимся,
Чтобы радость приходила светлая,
Как ветка черешни расцветшая.
Чистый четверг 2024 / Фото с Pinterest
Пусть смоет все водица,
Жизнь вашу обновит,
Спокойствием и верой
Надолго наградит!
Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото с Pinterest
Пусть очистятся мысли злые,
Пусть душа наша как оберег
Погрузится в мысли прежние –
Наступает чистый четверг.
Пусть не будет зла и непогоды,
Пусть в душе будет только рай,
Пусть в глазах блестит счастье,
Этот чистый четверг встречай!