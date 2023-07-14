Черви в малине: причины появления и способы уничтожения

В июле малина активно формирует плоды. Но за ними пристально наблюдают не только садоводы, но и черви.

Черви так искусно могут скрываться в ягодах малины, что даже сразу не заметишь. А избавиться от них уже не так легко, когда урожай испорчен. Почему появляются черви в малине и как их избавиться – расскажет 24 Канал.

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Как появляются черви в малине

Черви оказываются на ягодах из-за того, что личинки вредителей располагаются у кустов малины. Черви могут жить в опавших листьях и сверху в земле. Личинки часто находятся в неухоженных посадках, в сорняках и под кустами.

Когда погода становится благоприятной и на улице тепло, они выбираются наружу, вблизи малины. Как только растение начинает цвести – они сразу селятся в цветках и питаются вкусными плодами.

Как избавиться от червей на малине

Регулярно пропалывайте сорняки. Не относитесь к этому халатно, потому что личинки часто селятся в такой растительности.

Черви любят густую посадку, так что вовремя обрезайте кусты. К тому же они размножаются в таких условиях.

Разделайте кусты 3% бордоской жидкостью. В ее состав входит сульфат меди и известь. Таким средством часто опрыскивают растения в саду и огороде, и малина – здесь не исключение.



Бордоская жидкость / Фото из ютуба

Горчичный раствор – отличное средство против вредителей. Хватит 100 граммов порошка, развести до густого состояния, а затем добавить еще ведро воды. Пусть бродит сутки.



Горчичный порошок / Фото "Мясная индустрия"

Черви покинуть кусты малины, если использовать соду. Для приготовления возьмите 2 столовых ложки на 10 литров горячей воды. Возделывайте малину, когда настой остынет раз в неделю.



Сода / Фото "Гастроном"

Чтобы решить проблему с червями, стоит взять табак. Будет достаточно 200 граммов табачных листьев развести 10 литрами кипятка. Ждем 1 день. После процеживания можете обрабатывать кусты малины.