Популярная украинская певица Настя Каменских на выходных решила устроить семейный отдых дома. Она вместе с мужем и домашним животным загорали во дворе загородного дома.

NK опубликовала солнечное летнее фото на личной странице в инстаграме. Она наслаждается теплыми днями в прекрасной компании и не спешит отправляться в отпуск за границу.

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Настя Каменских не стесняется публиковать фотографии, на которых показывает свои прелести. Она ежедневно работает над собой, чтобы всегда выглядеть великолепно. Поэтому смело может публиковать кадры в купальниках, где щеголяет стройной и спортивной фигурой.

На выходных артистка загорала вместе с любимым, рэпером и продюсером Потапом. Супруги устроили отдых на газоне, наслаждаясь временем, проведенным на свежем воздухе. Вместе с ними солнечные ванны на розовом полотенце принимала собачка Мими.

Исполнительница предстала перед камерой в обольстительном черном бикини с кружевом. Такой наряд хорошо подчеркнул ее пышную грудь. На лице Настя сделала легкий макияж, а вьющиеся волосы собрала в прическу сверху.



Настя Каменских в черном бикини загорала с мужем​ / Instagram / @kamenskux