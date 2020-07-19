В черном бикини: Настя Каменских показала, как загорает с мужем – горячее фото
Популярная украинская певица Настя Каменских на выходных решила устроить семейный отдых дома. Она вместе с мужем и домашним животным загорали во дворе загородного дома.
NK опубликовала солнечное летнее фото на личной странице в инстаграме. Она наслаждается теплыми днями в прекрасной компании и не спешит отправляться в отпуск за границу.
Читайте также В полупрозрачном комбинезоне: Настя Каменских шокировала эпатажным выходом – фото
Настя Каменских не стесняется публиковать фотографии, на которых показывает свои прелести. Она ежедневно работает над собой, чтобы всегда выглядеть великолепно. Поэтому смело может публиковать кадры в купальниках, где щеголяет стройной и спортивной фигурой.
На выходных артистка загорала вместе с любимым, рэпером и продюсером Потапом. Супруги устроили отдых на газоне, наслаждаясь временем, проведенным на свежем воздухе. Вместе с ними солнечные ванны на розовом полотенце принимала собачка Мими.
Исполнительница предстала перед камерой в обольстительном черном бикини с кружевом. Такой наряд хорошо подчеркнул ее пышную грудь. На лице Настя сделала легкий макияж, а вьющиеся волосы собрала в прическу сверху.
Настя Каменских в черном бикини загорала с мужем / Instagram / @kamenskux