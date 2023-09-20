Уберегут растения от вредителей осенью: 3 лучших средства
Всем, кто занимается выращиванием растений, не стоит забывать об осеннем уходе за ними. Особенно это касается обработки от вредителей.
Обработка растений от вредителей перед холодами необходима, потому что они откладывают яйца в кору. Это поможет защитить собственные саженцы от разных насекомых, а также возможных болезней. Как уберечь растения – подскажет 24 Канал.
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Защита растений от вредителей осенью
Профилактикой от вредителей и болезней становится обрезка деревьев. Надо избавиться от веток, произрастающих внутрь дерева, поврежденных или больных побегов. Однако чтобы их точно не было на растениях, нужно использовать действенные средства.
- В такой ситуации вам точно понадобится раствор мочевины. Надо развести 700 граммов вещества в воде. Затем перелейте раствор в ведро и заполните его водой полностью, во всю емкость.
Мочевина / Фото "Господин Фермер"
После этого отлейте немного раствора в опрыскиватель. Обрабатывайте им плодовые деревья и кусты, чтобы уберечь их от "незваных гостей". Провести процедуру стоит до ноября. Весной можно повторить.
Эффективным средством против насекомых будет медный купорос. Для приготовления раствора возьмите 100 граммов гранул на 1 литр воды. Он поможет уберечь саженцы от мучнистой росы и гниения. Если дерево молодое – хватит 2 литра средства, если старше – 10 литров. Опрыскивать нужно ствол и крону.
Медный купорос / Фото "Флориум"
Для защиты растений от вредителей следует взять бордоскую жидкость. Ее можно приобрести, а можно – приготовить собственноручно. Необходимо 200 граммов медного купороса, 10 литров воды, а также 200 граммов гашеной извести, предварительно разбавленной с 10 литрами воды. Благодаря такому средству растения не будут гнить.