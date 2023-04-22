Вы этого не знали: чем удобрять помидоры, чтобы получить хороший урожай

Все садовники хотят получить хороший урожай помидоров. Но для этого нужно приложить усилия, особенно в подкормке томатов. Ведь от этого зависит, получим ли мы плоды или нет. Чем именно подкормить помидоры для хорошего урожая – читайте дальше.

В целом помидоры можно подкормить органическими и минеральными удобрениями. Но каждый садовод хочет получить натуральный продукт, поэтому все чаще используют именно органику. К процессу удобрения следует подойти максимально взвешенно и тщательно. Так чем лучше подкармливать помидоры, чтобы собрать большой урожай – подскажет 24 Канал.

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Удобрение дрожжами

Дрожжи – отличное средство для ускорения роста помидоров. Результат заметен уже после первой подкормки. Ведь помидоры довольно быстро набирают объем, цветут и приносят плоды. Процесс удобрения дрожжами происходит так: через брожение выделяется углекислый газ, лучше усваивается азот, становится лучше микрофлора земли. В то же время это предотвращает развитие вредных веществ.

Для приготовления дрожжевой закваски нужно взять пачку дрожжей и развести ее на 10-литровое ведро теплой воды. Следует добавить и 2-3 столовых ложки сахара. Потом нужно перелить 2 литра закваски в другое ведро, залив смесь 8 литрами воды.

Раствор следует использовать три раза. Первый – через неделю после посадки в землю, как только растения примутся. Выливаем пол литра смеси под куст. Следующий раз еще через 7-10 дней, удобряем каждый куст литром раствора. И последний – перед началом цветения, выливаем по полтора – два литра.

Удобрение пеплом

Существует очень древний способ удобрения – пеплом. Им пользовались еще наши предки, когда не могли купить минеральные удобрения в магазине. Она имеет свои особенности. Древесный пепел имеет очень много фосфора и калия. Больше всего полезных веществ содержится в золе от ботвы картофеля. В частности, более 20% калия, около 10% фосфора, 30% извести.



Как удобрять помидоры пеплом / Фото Википедия

Преимущественно пепел вносят в землю при перекапывании еще с осени. Таким образом, его действие длится еще несколько лет. В то же время пепел медленно уменьшает кислотность почвы и предотвращает появление отдельных вредителей.

Есть и другой метод подкормки помидоров пеплом. Им можно воспользоваться при посадке рассады. Для этого в лунку нужно поместить 2-3 столовых ложки просеянного пепла, хорошо смешать с землей, чтобы не обжечь корни. Метод лучше всего подойдет, если растение достаточно взрослым для высадки и имеет 7-8 крепких листьев.

С перерывом в 14-20 дней можно удобрять уже растворенным пеплом. Для этого необходимо размешать 2 стакана вещества на ведро воды. Затем поливаем раствором по литру вокруг кустика. Способ будет актуален как во время цветения, так и в период плодоношения. Его можно чередовать с другими удобрениями.

Удобрение йодом

Метод подкормки помидоров йодом сейчас очень распространен. Он безопасен и предотвращает развитие вредителей в плодах. Также удобрение йодом улучшает азотный обмен. Это означает, что растение будет лучше впитывать азот из земли. Важно знать, что раствор воды с йодом улучшает сопротивляемость томатов против корневой гнили и фитофтороза.

Рассаду удобряем раствором трех литров воды с одной каплей йода. После посадки помидоров в открытую землю их можно поливать тем же раствором, особенно на этапе образования соцветий. Такая подкормка поможет кисте сформировать большим количеством плодов. В то же время, сами плоды будут лучшего качества.