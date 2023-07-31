Соседи позавидуют такому урожаю: чем прикормить огурцы летом

Огурцы едят практически все, даже те, кто на диете, потому что они низкокалорийны и вкусны. Случается так, что с выращиванием возникают определенные трудности.

Иногда, несмотря на все усилия огородников, огурцы не растут. Хотя цветут, но плодов нет. Возникает вопрос, в чем причина. Одной из них может быть отсутствие или недостаточное количество удобрений. 24 Канал подскажет, чем лучше их прикормить.

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Чем прикормить огурцы

Быстрая и полезная подкормка для огурцов дрожжи. Будет достаточно 200 г вещества на 1 литр воды. Пусть бродит в теплом месте 2-3 часа. Затем в сосуд нужно внести еще 9 литров воды. Перемешайте и можете применять причем сразу, пока свежий в пропорции 1 литр под куст.



Дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

В августе огурцы нуждаются в подкормке. Для этого возьмите нашатырный спирт. Дозировка такова: 2 столовые ложки 10% нашатыря на 10 литров воды. Также нужна трава, например крапива, разведенная с водой. Достаточно 1-1,5 литра настоя до общей массы. Оптимально подкармливать этим из воронки.



Нашатырный спирт / Фото Liki24

Сушеный хлеб найдется в доме у каждого. Насыпьте в ведро на 2/3 сухих сухарей и залейте водой, чтобы покрыть хлеб. Закройте крышкой и прижмите сверху чем-нибудь тяжелым, чтобы она не поднималась в процессе брожения. Смесь растворить водой в пропорции 1:3 и внесите по пол литра удобрения под куст. Удобряем до конца плодоношения 1 раз в неделю.



Сухарики / Фото Etnosoft

Лузга лука защитит огурцы от болезней и улучшит их здоровье. Для приготовления возьмите 20 граммов сухой шелухи на 5 литров воды. Пусть стоит так 4 суток. Настой будет эффективным также, когда желтеют листья огурцов.



Лузга лука / Фото Prosto Way

Благодаря такому народному средству, как зеленка, в земле скапливается медь, что очень полезно для огурцов Ведь ускоряется обмен веществ и формирование плодов. На ведро воды достаточно 5 миллилитров зеленки. Этим веществом лучше опрыскивать растения из распылителя каждые 2 недели после того, как выросли первые 2 листа.



Зеленка / Фото "Подорожник"