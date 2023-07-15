Чем подкормить орхидею: найдено лучшее средство

Орхидея – удачное дополнение к любому интерьеру. Эта красавица выглядит потрясающей, где бы ее не поставишь.

Орхидеи привыкли получать воду из дождя. На многое труднее обеспечить им схожие условия дома. Опытные садоводы знают, чем можно полить орхидею для обильного цветения. Это не нанесет никакого вреда растению.

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Чем полить орхидею дома

Прекрасное средство, о котором вы не догадывались – это настой чеснока. Орхидеи прекрасно реагируют на него. Если вносить его в течение 2 недель, можно заметить, как появляются первые стрелки цветоносов. Такое средство не просто улучшает цветение: также оно обеззараживает субстрат, лечит корни, противодействует вредителям.



Чеснок настой / Фото Freepik

Чтобы приготовить такой раствор, вам не нужно много времени. Пригодятся:

5 зубчиков чеснока;

пол литра чистой воды;

пол таблетки янтарной кислоты.



Янтарная кислота / Фото "Укрянтарь"

Просто растворите половину таблетки янтарной кислоты в горячей воде. Измельчите зубчики чеснока, внесите в раствор и оставьте в сутки.

Налейте настой в сосуд, где предпочтительно погружайте горшок с орхидеей, чтобы увлажнить субстрат. Тогда положите туда орхидею так, чтобы раствор ее полностью покрыл. В таком состоянии оставьте растение на 2 часа. Далее извлеките из настоя и поверните на постоянное место. Через месяц – она снова буйно расцветет.

Чесночным настоем можно подливать и другие комнатные растения. Оптимальная доза – 1 раз в 3 месяца.