Шикарное цветение гарантировано: чем следует подкормить орхидею

Бывает такая ситуация, что цветовод прилагает все усилия, а орхидея не цветет. Причин может быть много, но одна из них – отсутствие или неправильная подкормка.

Для хорошего роста и развития орхидеи ее следует подкормить. Важно делать это чисто после полива. А также подождать по крайней мере месяц, если вы пересаживали цветок. Чем лучше подкормить орхидею, чтобы долго цвела – знает 24 Канал.

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Чем лучше подкормить орхидею: народные средства

Цветоводы, уже не первый год выращивающие орхидеи, хорошо знают, что ей подходит. Существует одно очень простое средство, которое есть дома абсолютно у каждого. Это минеральная вода. В ней содержатся полезные вещества, которые нравятся орхидеи. Туда входят кальций, сера, магний и фосфор.

Необходимо растворить 1 литр обычной минеральной воды. Далее следует внести 100 миллилитров напитка в сосуд с цветком. Да есть подкормку проводят только 1 раз в 2 месяца. Орхидея это оценит.



Минеральная вода / Фото Deposit.photos

Второй способ – тоже нетрудный. Многие люди потребляют яйца, так вот скорлупу не стоит выбрасывать. Ее нужно измельчить, залить кипятком и настаивать в течение ночи. Утром смело вытаскивайте и поливайте цветок. Удобрение можно хранить в холодильнике.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"

Есть еще один, очень бюджетный метод, чем подпитать орхидею. Это вода, которая остается после варки картофеля или риса. Только важно, чтобы она не была соленой или горячей. И подождите, пока она остынет. Такое удобрение обогатит растение фосфором.



Вода после варки / Фото Chelsie Craig, Food Styling by Pearl Jones

Действенным способом является удобрить орхидею одним особым настоем. Он состоит из зубцов чеснока, янтарной кислоты и обыкновенной воды. Нужно растворить в воде пол таблетки янтарной кислоты в 300-400 миллилитрах воды. В то же время измельчить 5 зубцов чеснока, залить настоем кислоты и оставить настаиваться.