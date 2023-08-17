Работает на все 100%: как подкормить помидоры яйцом

Подкормки бывают минеральные и органические. Каждый огородник хочет, чтобы саженцы росли без химии, ведь так лучше вкус.

Помидоры часто подкармливают золой, дрожжами, йодом, травами, готовя из них растворы. Это эффективно и эффективно. Но есть еще один практичный лайфхак, как обеспечить томаты питательными веществами.

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Действенное удобрение для помидоров

Это удобрение всегда действует по полной. Фермеры берут в употребление эти органические вещества, чтобы овощи улучшили свой рост. Речь идет о яйцах с чесноком.

В яйцах содержится много белков, жиры, минералы. Речь идет о кальции, магнии, железе и фосфоре. Продукт богат витаминами группы А, D, Е, В. Такие полезные вещества ускоряют развитие разных растений, в частности томатов.



Яйцо / Фото Depositphotos

Особенность яйца в том, что оно долго разлагается и долгое время питает помидоры. Благодаря подкормке этим продуктом земля будет лучше сохранять влагу.

Любым удобным для вас способом сделайте отверстие сверху яйца скорлупы. Тогда внутрь запихайте зубец чеснока. Он будет выполнять функцию инсектицида – отпугивателя вредителей.



Зубцы чеснока / Фото "Аграрии вместе"

Яйцо нужно перевернуть и закопать у корней куста помидоров в грунт. Дайте им воды.

Специалисты отмечают, что удобрение можно вносить не только под помидоры. Это касается и огурцов, перца, цветов и других растений.