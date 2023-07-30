5 мощных удобрений для малины летом

Сочную малину из сада ждет много людей. Это ведь микс витаминов в летний сезон. Чтобы собирать урожай, нужно кое-что сделать.

Малина очень хорошо реагирует на удобрения. Не нужно о них забывать. Это можно делать как во время цветения, так и во время плодоношения. 24 Канал подготовил список самых эффективных средств для подпитки малины.

Не забудьте об этом Что созревает в августе: какие овощи и фрукты нужно собирать

Удобрения для малины

Коровий или конский навоз – идеальные вещества для малины. Налейте одну из них в сосуд на 1/3, заполнив остальную воду. Прикройте чем-нибудь и положите их на брожение там, где тепло. Тщательно перемешивайте. Через неделю разведите с водой в соотношении 1:10. Схема такова: 1 ведро смеси на 1 квадратный метр.



Конский навоз / Фото "Благодарный дачник"

Минеральные удобрения тоже хорошо работают. Оптимально взять аммиачную селитру. Для приготовления следует взять 3 грамма на 15 литров воды. Перед применением следует разрыхлить почву. Такую дозировку вносят на 1 квадратный метр.



Аммиачная селитра / Фото Uapg.ua

В таком случае понадобится и куриный помет. Добавьте его чуть-чуть на дно ведра и наполните водой. Пусть стоит в теплом месте 5 суток. Затем разведите чистой водой в пропорции 1:20. Поливайте малиновые кусты пометом под корень.



Куриный помет / Фото "Сельское хозяйство"

Из травы часто готовят удобрения, и они не менее полезны, чем другие. Нарвите сорняков на грядке и мелко их порежьте. Хорошим вариантом будет крапива. Закиньте в сосуд зелень где-то на четвертую часть, а остальное – водой. Пусть настаивается десять дней. Позже настой нужно снова развести водой в пропорции 1:4. Используем чисто под корень.



Крапива / Фото "Яблоком"

Дрожжи – как обычно, универсальное средство для многих растений, в том числе и для малины. Предлагаем простой рецепт: 100 г вещества разводим в 10-литровом ведре воды. Эта замечательная подкормка улучшает цветение и увеличивает урожай.



Дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"