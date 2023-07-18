Красная смородина ничем не уступает черной: также вкусная, питательная и очень полезна. Это источник витаминов, которым не стоит пренебрегать летом.

Красная смородина имеет хороший вкус, если ее время от времени подкармливать. Не следует пропускать этот важный этап в уходе. Чем подкормить красную смородину, чтобы был щедрый урожай – расскажет 24 Канал.

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Чем удобрять красную смородину

Перепревший куриный помет или коровий навоз положительно влияют на рост смородины. Ведь почва становится более плодородной и растет количество гумуса, накапливающего влагу в земле. Для приготовления раствора следует взять 150-200 г вещества на 10 литров воды. Но ни в коем случае не используйте свежий навоз, потому что он может сжечь урожай.



Куриный помет / Фото Agro-Ukraine

Пепел – прекрасное удобрение для красной смородины. Нужно растворить 200 г в 10 литрах воды. Пусть настаивается в течение 12 часов. Когда процедите содержимое, вносите это вещество для внекорневой подкормки. Пепельный настой защитит куст от болезней и вредителей.



Зола / Фото Klioma-service

В подкормке смородиновых кустов используйте крахмал. Достаточно 250 г вещества смешать с 3 литрами воды. Смесь нужно разогреть: она должна загустеть как кисель. После того как остынет, добавьте еще 7 литров воды. Удобряйте этой подкормкой, когда сухая погода.



Крахмал / Фото Ukraine Food

Аммиачная селитра ускоряет развитие ягод, так что вы получите благодаря ей большой урожай. Чтобы прикормить смородину, возьмите 1 столовую ложку селитры на 1 литр воды. Такое средство не советуют применять, когда падает дождь или влажная погода.



Аммиачная селитра / Фото Uapg.ua