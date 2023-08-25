Чем прикормить груши, чтобы собирать полные миски плодов

Груша – лакомый плод, который любим собирать осенью. Бывает разных сортов, каждый из которых имеет свой вкус. В ее выращивании не будем забывать о подкормке.

В августе груши активно созревают, значит важно – насытить их питательными веществами. Это поможет увеличить размер плодов и улучшить вкус. А чем именно подкормить груши для хорошего урожая – подскажет 24 Канал.

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Чем прикормить груши

В таком деле нужно заняться посадочной ямой. Для этого нужно верхний слой земли смешать с определенными питательными веществами. Попробуйте использовать органические удобрения, например, перепревший компост или навоз в соотношении 500 граммов на одну посадку.

Молодым грушам особенно важна правильная подкормка. Туда должен входить азот, фосфор и калий. В частности, подкормки на основе фосфора развивают корни дерева и готовят его к зимовке.

Август – лучшее время, чтобы подкормить грушу сульфатом калия и суперфосфатом. Чтобы это сделать, понадобится 1,5 столовой ложки растворить в 10 литрах воды.



Сульфат калия / Фото "Садко"

Ремарка: можно подливать таким раствором и яблони.

Эффективным средством в такой ситуации станет древесный пепел. Груши хорошо на него реагируют. Нужно развести 500 граммов пепла в 10 литрах воды. Можете поливать.



Деревянный пепел / Фото Depositphotos

Следует отметить, что необязательно готовить настой на основе пепла. Можно принимать его в сухом виде. Груши это оценят.