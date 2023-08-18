Чем почистить матрас от пятен и запаха: 3 выверенных способа

Все мы хотим комфортно спать. чтобы ничего нас не беспокоило. Не последнюю роль в этом играет матрас. Что здесь следует помнить?

При пользовании на матрасах через некоторое время появляются пятна, грязь, неприятный запах. Чтобы устранить эти вещи, нужно знать, как и чем его правильно чистить. В этой ситуации – поможет 24 Канал.

Ого Неожиданный ответ: эксперты рассказали, как часто нужно принимать душ

Как правильно чистить матрас

Пищевая сода – домашнее средство, которое есть у каждого. И действует на все 100% в разных ситуациях. Она помогает удалить разные пятна, убить бактерии на поверхности, дать матрасу новый и свежий запах. Также это мощное средство от клещей. Возьмите:

немного воды;

губку или нежесткую щетку;

соду.



Пищевая сода / Фото "Пищевик"

В первую очередь матрас нужно увлажнить влажной губкой или щеткой. Это необходимо, чтобы избавиться от пыли. Когда вы это сделали, посыпьте на поверхность соду и равномерно распределите ее.

Пусть так простоит 3-4 часа. Матрас должен быть сухим, а не мокрым. Затем пылесосим поверхности от порошка. Оставшуюся соду можно забрать тряпкой или щеткой. Пятна должны исчезнуть от такого средства.

Другие способы чистки матраса

Чтобы удалить пятна на матрасе, можно использовать и другие народные средства. Следует смешать такие продукты, как поваренная соль, крахмал и вода в соотношении 2:1:1. Приготовленную смесь положите на пятно и подождите, пока высохнет.

Можно повторять процедуру несколько раз подряд.



Крахмал / Фото Klopotenko

Кроме пятен на поверхности, бывает неприятный запах. Может появляться от пота или длительного использования. Надо время от времени выносить его на улицу, чтобы проветривался.

Можно приготовить раствор на уксусной основе. Следует размешать половину чайной ложки жидкости с 1 литром негорячей воды. Перелейте средство в пульверизатор и распилите на матрас. Следует подождать, чтобы запах уксуса выветрился.



Уксус / Фото Safaritrade

Если вы заметили, что на матрасе развился грибок, это означает, что самое время вынести его на солнце. И оставить его там на 2-3 дня. Если не помогло, тогда единственным вариантом остается приобрести новый матрас.