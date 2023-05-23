3 народные средства, от которых окна будут блистать чистотой
Чем ближе к лету, тем быстрее на окна оседает пыль и грязь. Соответственно нужно чаще за ними ухаживать. Мы подскажем, как эффективно и быстро промыть окна.
Мыть разные стеклянные поверхности, а особенно окна – не очень приятное занятие. Поэтому многие стараются откладывать этот процесс. 24 Канал расскажет, как помыть окна народными средствами
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Как быстро почистить окна
Мытье окон с помощью соли может быть эффективным способом удаления грязи на стекле. Возьмите миску, наполните ее теплой водой. Добавьте в воду несколько столовых ложек столовой соли и хорошо размешайте, пока соль не растворится. Поставьте туда тряпку и нанесите солевой раствор на стекло окна. Обратите внимание на места с налетом или остатками. Соль помогает удалить грязь и пятна.
Лимонная кислота можно использовать для эффективной чистки окон. Растворите 1-2 чайные ложки лимонной кислоты в стакане теплой воды. Тщательно размешайте, пока кислота полностью не растворится. Перед началом работы с лимонной кислотой наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук. Нанесите раствор на стекло окна, двигаясь по круговым движениям или в горизонтальном направлении. Используйте тряпку или микрофибровую салфетку для очистки стекла.
Уксус помогает хорошо справиться с грязью на окнах. Для приготовления раствора смешайте равные части уксуса и воды. То есть надо разбавить уксус 50/50 с водой. Воспользуйтесь также резиновыми перчатками, чтобы не обжечь кожу. Смочите тряпку или мягкую салфетку в растворе с уксусом. Нанесите его на стекло и нажмите, чтобы отмыть пятна. Таким образом, вы избавитесь от грязи.
Чай можно использовать для чистки окон, особенно если они не сильно загрязнены. Заварите черный или зеленый чай, как всегда. Важно, чтобы он был совсем без сахара или каких-либо других добавок. Подождите, пока остынет до комнатной температуры или холодного состояния. Тряпкой или микрофибровой салфеткой нанесите раствор на стекло окна. Затем протрите окна от остатков чая.