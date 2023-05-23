3 народные средства, от которых окна будут блистать чистотой

Чем ближе к лету, тем быстрее на окна оседает пыль и грязь. Соответственно нужно чаще за ними ухаживать. Мы подскажем, как эффективно и быстро промыть окна.

Мыть разные стеклянные поверхности, а особенно окна – не очень приятное занятие. Поэтому многие стараются откладывать этот процесс. 24 Канал расскажет, как помыть окна народными средствами

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Как быстро почистить окна

Мытье окон с помощью соли может быть эффективным способом удаления грязи на стекле. Возьмите миску, наполните ее теплой водой. Добавьте в воду несколько столовых ложек столовой соли и хорошо размешайте, пока соль не растворится. Поставьте туда тряпку и нанесите солевой раствор на стекло окна. Обратите внимание на места с налетом или остатками. Соль помогает удалить грязь и пятна.



Соль / Фото Harchi.info

Лимонная кислота можно использовать для эффективной чистки окон. Растворите 1-2 чайные ложки лимонной кислоты в стакане теплой воды. Тщательно размешайте, пока кислота полностью не растворится. Перед началом работы с лимонной кислотой наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук. Нанесите раствор на стекло окна, двигаясь по круговым движениям или в горизонтальном направлении. Используйте тряпку или микрофибровую салфетку для очистки стекла.



Лимонная кислота / Фото Vozli

Уксус помогает хорошо справиться с грязью на окнах. Для приготовления раствора смешайте равные части уксуса и воды. То есть надо разбавить уксус 50/50 с водой. Воспользуйтесь также резиновыми перчатками, чтобы не обжечь кожу. Смочите тряпку или мягкую салфетку в растворе с уксусом. Нанесите его на стекло и нажмите, чтобы отмыть пятна. Таким образом, вы избавитесь от грязи.



Уксус / Фото Harchi.info

Чай можно использовать для чистки окон, особенно если они не сильно загрязнены. Заварите черный или зеленый чай, как всегда. Важно, чтобы он был совсем без сахара или каких-либо других добавок. Подождите, пока остынет до комнатной температуры или холодного состояния. Тряпкой или микрофибровой салфеткой нанесите раствор на стекло окна. Затем протрите окна от остатков чая.



Чай / Фотографии Мой Чай