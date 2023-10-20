Чем обработать сад до зимы: лучшие удобрения, средства от вредителей

Осенью плодовым деревьям требуется не меньший уход, чем весной и летом. От подготовки сада к зиме зависит, какой будет урожай в следующем году.

Важно сделать все своевременно, чтобы максимально подготовить деревья к неблагоприятному периоду. Чем именно стоит Чем обработать осенью, рассказали специалисты Госпотребслужбы.

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Как правильно обработать деревья на зиму

До зимы необходимо обрызгать деревья от болезней и вредных насекомых. Осенью нужно провести борьбу не только с вредителями, грибковыми инфекциями и лишайниками.

Специалисты отметили, что против бактериальных заражений не работают ни народные средства, ни препараты. Поэтому приходится удалять пораженные участки растения и сжигать их. Однако следует знать, что вредители зимуют в кронах деревьев, верхних слоях почвы. Поэтому следует обязательно убрать садовый участок.

Чтобы избежать грибковых болезней и лишайников, воспользуйтесь 3% раствором бордоской жидкости, 3 – 4% раствором железного купороса. Для борьбы с насекомыми используют раствор карбамида. Возьмите 500 – 700 граммов на 10 литров воды и опрыскивайте растения,

– подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Кстати, подготовка плодовых деревьев к зимовке не может обойтись без подкормки. Удобрения помогут растениям восстановиться после сезона роста и плодоношения.

Кроме того, благодаря подкормке укрепится иммунитет. Растения могут успешно перезимовать и уже в новом сезоне дать хороший урожай. Эксперты рассказали, чем подкармливать на зиму.

Прежде всего, это фосфор и калий. Не нужно вносить азотсодержащие и комплексные удобрения. Осенью рекомендуется использовать удобрения в гранулах,

– отметили специалисты.

Добавили, что удобрения рассыпают, затем разрыхляют почву и слегка перекапывают. Кстати, если планируете вносить органику в приствольные круги, то можно только полностью перепревшую. Норма: 3 – 4 ведра под молодые саженцы и 5 – 8 под взрослые деревья.