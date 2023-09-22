Лук перед посадкой нужно замочить: 2 народных средства, которые в этом помогут

Качество посадочного материала имеет большое значение для будущего урожая. В частности, это важно и для луковиц.

Чтобы луковицы быстро принялись и хорошо развивались, нужно обработать их в некоторых растворах. Их можно приготовить самостоятельно. Какие вещества использовать для луковиц – знает 24 Канал.

Ничего себе Попробуйте обработать деревья этим средством: результат будет вау

Чем обработать лук перед посадкой

Мощным средством, которое даст результат, будет обычная сода. Перед посадкой нужно замочить луковицы в ее растворе. Сода оказывает антисептическое действие, а также делает овощ более устойчивым к болезням и вредителям.

Раствор соды помогает луку обогатиться полезными веществами и лучше переносить разные погодные условия.

Для приготовления нужно разбавить 1 чайную ложку пищевой соды в горячей воде, минимум +45. Сверху смесь накрываем. Ждем где-то полчаса.



Сода / Фото Klopotenko.com

Преимущество этого средства еще в том, что оно раскисляет землю, что оказывает положительное влияние на растения. Потому что в такой земле не появляются вредители и меньше растут сорняки.

Также можно просто посыпать участок сухим порошком или подлить грядки содовым раствором. Дозировка – 100 граммов вещества на 1 литр воды. Затем следует разрыхлить почву и, собственно, сажать лук.

Еще одно действенное средство

Эксперты отмечают, что многие болезни – грибки, инфекции и бактерии передаются именно через семена. Поэтому перед посадкой важно погрузить луковицы в чистую воду на 2-3 часа.



Соль / Фото Pixabay