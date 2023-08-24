Вредители прекратят атаковать капусту, если попробовать эти 3 народных средства
24 августа 2023, 10:01Читати новину українською
Защита капусты от вредителей – это обязательный этап по уходу за ней. Надо еще знать, чем окропить ее от ненавистных насекомых.
Капусту атакуют разные вредители: тля, гусеница, крестоцветные блошки, улитки, капустная муха. Если ничем не возделывать овощ – урожай весь съедят. Чем лучше полить капусту от таких вредителей – знает 24 Канал.
Обратите внимание Когда собирать красную свеклу: проверенные подсказки от огородников
Отделка капусты от вредителей
Неожиданно, но поможет зубная паста. Особенно она эффективна против гусениц и блох. В ее составе – фтор, кальций, растительные экстракты, а это вещества, которые борются с вредителями капусты.
- Внесите 50 грамм пасты в 5 литров воды, чтобы она там растворилась. Пусть настаивается 2-3 часа. Тогда можно обрабатывать овощ 1 раз в неделю.
Табак – специфическое растение, которое идеально подойдет в борьбе с вредителями. Больше всего ее не любят крестоцветные блошки. Нужно 200 грамм листьев залить 10 литрами горячей воды. Оставьте раствор на несколько часов. Процедить и внести 1 столовую ложку жидкого мыла. Можете обрабатывать.
Пригодится столовый или яблочный уксус 9%. Он эффективно убивает вредителей и грибковые болезни. Им следует обрабатывать места, где живут насекомые или там, где уже есть грибок.
Оптимально делать это рано утром или поздно вечером, чтобы лучшее воздействие, но не испарилось. Вылейте 150-250 миллилитров уксуса в сосуд с 10 литрами теплой воды. Уксус заставит пойти крестоцветную блешку, тлю, бабочек, откладывающих яйца.