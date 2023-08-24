Вредители прекратят атаковать капусту, если попробовать эти 3 народных средства

Защита капусты от вредителей – это обязательный этап по уходу за ней. Надо еще знать, чем окропить ее от ненавистных насекомых.

Капусту атакуют разные вредители: тля, гусеница, крестоцветные блошки, улитки, капустная муха. Если ничем не возделывать овощ – урожай весь съедят. Чем лучше полить капусту от таких вредителей – знает 24 Канал.

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Отделка капусты от вредителей

Неожиданно, но поможет зубная паста. Особенно она эффективна против гусениц и блох. В ее составе – фтор, кальций, растительные экстракты, а это вещества, которые борются с вредителями капусты.

Внесите 50 грамм пасты в 5 литров воды, чтобы она там растворилась. Пусть настаивается 2-3 часа. Тогда можно обрабатывать овощ 1 раз в неделю.



Зубная паста / Фото Seago

Табак – специфическое растение, которое идеально подойдет в борьбе с вредителями. Больше всего ее не любят крестоцветные блошки. Нужно 200 грамм листьев залить 10 литрами горячей воды. Оставьте раствор на несколько часов. Процедить и внести 1 столовую ложку жидкого мыла. Можете обрабатывать.



Табак / Фото "Сам себе агроном" Табак / Фото "Сам себе агроном"

Пригодится столовый или яблочный уксус 9%. Он эффективно убивает вредителей и грибковые болезни. Им следует обрабатывать места, где живут насекомые или там, где уже есть грибок.



Уксус / Фото Harchi.info Уксус / Фото Harchi.info

Оптимально делать это рано утром или поздно вечером, чтобы лучшее воздействие, но не испарилось. Вылейте 150-250 миллилитров уксуса в сосуд с 10 литрами теплой воды. Уксус заставит пойти крестоцветную блешку, тлю, бабочек, откладывающих яйца.