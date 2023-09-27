Попрощайтесь с вредителями навсегда: что нужно сделать с деревьями до ноября

К ноябрю важно подготовить саженцы к зимовке. Особенно это касается обработки деревьев от вредителей, чтобы они оставались невредимыми.

Не помешает и зачистить стволы деревьев от потрескавшей старой коры. Ибо в этих местах также часто обитают "нежелательные гости". Что касается обработки, то ее можно проводить только тогда, когда на дереве нет ни одного листа. А чем именно их опрыскать от вредителей – знает 24 Канал.

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Обработка деревьев осенью от вредителей: средства

Попробуйте опрыскать деревья и кустарники в саду раствором мочевины. Положите в ведро 700 граммов вещества и залейте водой, чтобы заполнить сосуд до краев. Перелейте средство в пульверизатор и начните.

Обратите внимание, что нужно обрабатывать прежде всего кончики ветвей деревьев и кустов. И сделать это нужно до начала ноября. В начале весны процедуру следует повторить.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

Одним из тех веществ, которые дают хороший результат, есть железный купорос. Его можно применять к яблоням, сливам, персикам и вишням. Такое вещество не только будет отпугивать разных ненужных насекомых, но и будет хорошо питать саженцы.

Возьмите 600-700 граммов купороса на 10 литров воды и хорошо все размешайте. Обрабатывать нужно в сухую и теплую погоду. Раствором смазывают крону и ствол фруктовых деревьев.



Железный купорос / Фото "Эпицентр"

Отлично помогает бороться с вредителями и болезнями, медный купорос. Его следует использовать, когда на дворе тепло, температура хотя бы +5. Пропорция – 10 граммов на 1 литр воды. Раствор наносят на стволы и крону.



Медный купорос / Фото Sad.net.ua