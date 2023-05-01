Не удобряйте этим картофель: 3 средства, которые испортят урожай

Картофель является одним из тех овощей, которые больше употребляют украинцы. Из нее можно приготовить массу простых и вкусных блюд. Люди часто ее выращивают на своих огородах. И очень важно знать, чем нельзя удобрять картофель.

Картофель – популярный овощ как среди взрослых, так и малышей. Она – очень полезна и вкусна. Поэтому неудивительно, что люди часто сажают ее у себя в огороде. Собственно чем нежелательно подкармливать картофель, чтобы не испортить урожай – расскажет 24 Канал.

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Чем нельзя подкармливать картошку

Хотя картофель нуждается в хорошем питании, существуют вещества, которые нельзя использовать для его удобрения. Вот несколько примеров веществ, которые не рекомендуется использовать для удобрения картофеля.

Сырой куриный навоз. В нем содержится большое количество азота, поэтому картофель может плохо на него реагировать. Кроме того, если навоз не хранят или не применяют правильно, она может выделять вредные бактерии и паразиты. В то же время они могут повредить картофель и другие растения.



Сырой куриный навоз / Фото Flagma

Свежий пчелиный нектар. Свежий нектар или пыльца содержат большое количество сахара, что повышает влажность земли. А это может вызвать гниль и болезни картофеля. Также если использовать пчелиный нектар в качестве удобрения для картофеля, то пчелам и другим насекомым-опылителям может не хватить пищи.



Свежий пчелиный нектар / Фото Ваша пасека

Специальные удобрения для газона или цветов. Некоторые удобрения могут иметь вещества, не подходящие для картофеля. К примеру, удобрения для газонов могут содержать большое количество азота. В свою очередь, они снижают качество и урожайность картофеля.



Нитроаммофоска / Фото Gradina max

Солома. Она содержит семена сорняков, которые при выращивании картофеля могут прорасти и смешаться с ним. Если семена сорняков попадут в землю вместе с соломой, они могут стать конкурентом для картофеля, забирая воду и питательные вещества.



Солома / Фото Grow now

Если вы хотите удобрить свой картофель, рекомендуется использовать органические удобрения, такие как компост, перегной или зеленое удобрение. Кроме того, можно использовать минеральные удобрения, в частности, азотные, фосфорные и калийные.



Навоз / Фото Junkstore