Это убьет ваш урожай: чем нельзя подкармливать огурцы

Огородники часто считают, что огурцы настолько неприхотливы, что удобрять их не нужно. Но это не так. Просто есть список веществ, которыми лучше не подкармливать огурцы.

Практически любой овощ в определенное время нуждается в правильной подкормке. Но есть вещества, которыми нежелательно удобрять, в частности, огурцы. 24 Канал подскажет, чем нельзя подкармливать огурцы.

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Чем нельзя удобрять огурцы

Есть определенные удобрения и вещества, которые не рекомендуют использовать для подкормки огурцов. Вот несколько примеров веществ, которые лучше избегать.

Аммиак. Использование аммиака или амиаковых удобрений может быть вредно для огурцов, поскольку они чувствительны к большой концентрации азота. Слишком высокий уровень азота может повлечь за собой перекормку растений и увеличение риска возникновения болезней.



Аммиак / Фото Наш дом

Концентрированный куриный помет или навоз. Они могут быть полезными удобрениями, но должны быть разведены или перегнить перед использованием. Использование концентрированного куриного помета влечет за собой избыточное количество азота и других веществ, а это вредит растению.



Куриный помет / Фото Stemar

Фунгициды или пестициды на основе химических веществ. При выращивании огурцов лучше избегать их применения, особенно плодами.



Не стоит подкармливать химией огурцы / Яркая Клумба

Не рекомендуется использовать спирт для подкормки огурцов. Он содержит токсичные вещества, которые могут повредить растения и его корневую систему.



Спирт / Tabletki.ua