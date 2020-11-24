Чарли Дамелио – 16 лет. Сервисом ТикТок она начала пользоваться полтора года назад, и по состоянию на конец ноября 2020 смогла набрать 100 миллионов подписчиков. Такого показателя пока удалось достичь только ей.

По состоянию на 24 ноября у 16-летней Чарли Дамелио ( Charli D'Amelio ) в ТикТок – 100,9 миллиона подписчиков. Для соцсети это абсолютный рекорд, как пишет The Verge.

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100 миллионов – это вдвое больше, чем в Уилла Смита, в четыре раза больше, чем у Селены Гомес, и в пять раз – чем у Кайли Дженнер и Арианы Гранде. Достичь этого показателя удалось всего за 1,5 года (с мая 2019).

Какие видео публикует девушка? Начиналось все с простых роликов с танцами под звучание популярных песен. Теперь у Дамелио, конечно, целая тикток-империя.

Вот примеры видео Дамелио в сборниках:

idc, что вы все говорите, Чарли д'Амелио потрясающая, и я бы отдал все, чтобы она выглядела как ее pic.twitter.com/mvJSx8EyCH - Патрис ミ ☆ ДЕНЬ МАРЛЫ !! (@ BLAINESHA1RGEL) 22 ноября 2020 г.

Интересно, что получить свои 100 миллионов тиктокерша могла и раньше, но в ноябре выложила видео со семейного ужина. Очень неудачное, по мнению поклонников, видео, из-за которого более полумиллиона людей от нее отписались.