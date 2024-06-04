Какой праздник во вторник, 4 июня: почему сегодня лучше не приближаться к водоемам

По новому церковному календарю 4 июня почитается память святого Митрофана, патриарха Царьградского. В этот день разрешается убирать в доме, работать в поле, на огороде, в саду или во дворе.

По традиции, в молитвах к Митрофану христиане просят хорошего урожая. Хозяева, кроме того, сегодня удобряют землю, чтобы культуры хорошо уродили. Подробнее расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского

Святой Митрофан жил во времена правления императора Константина Великого. Людей преследовали за то, что они исповедовали христианскую веру. Однако отец мужчины не переставал быть верным Иисусу Христу. Чтобы избежать заключения и смерти, Митрофан отправился жить в Византию. Сначала святой занял должность епископа, а затем патриарха. Смерть пришла к нему в 325 году.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить.

Лучше держаться подальше от рек и озер, чтобы не навлечь опасность.

Сегодня не стоит смотреть в зеркало.

Народные приметы

Ясный день – к дождю.

Восточный ветер – к проблемам с растениями.

Дождь – к такой же погоде в ближайшие дни.

Что еще отмечают

4 июня имеем важную дату – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Его ввели 1 июня 2021 года. После начала полномасштабного вторжения, количество детей, погибших от рук России, к сожалению, выросло в разы.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день корги. В последние годы именно эта порода собак едва ли не больше всего полюбилась людям, ведь она невероятная милая, дружелюбная и хорошая.