Какой праздник 27 мая: почему сегодня не стоит подметать пол

В понедельник, 27 мая, верующие чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Наши предки верили, что в этот день выходит домовой, поэтому ставили в доме сосуд с монетами или сладостями для него.

Подробнее о народных приметах и запретах на сегодня читайте в материале LifeStyle 24. Узнайте больше о церковном празднике.

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День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского

Ферапонт был монахом и епископом, также он проповедовал для людей на Кипре. Благодаря этому, многие приняли христианскую веру, что очень разозлило императора Юлиана. Правитель приказал своим воинам схватить мужчину, а затем заключить в тюрьму. Священномученику не давали есть и пить и долго мучили. Однажды Ферапонта отправили в город Синаон, где пытки продолжались. Мученическую смерть он принял у реки Асталин.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, сквернословить и сплетничать.

Сегодня не стоит подметать пол, чтобы не лишиться счастья.

Лучше отложить уборку в доме на другой день.

Народные приметы

Облачный день – к ясной погоде.

Если услышите шум в лесу, то ждите грозу.

Туман – к обильному урожаю грибов.

Что еще отмечают

Каждый год 27 мая отмечается Международный день маркетинга. Дату выбрали в честь дня рождения Филиппа Котлера, который является ученым-маркетологом. Сегодня людей информируют о том, насколько маркетинг важен, чтобы сформировать связь между бизнесом и клиентами.

Кроме того, в этот понедельник имеем День экстренной медицинской помощи. Именно 27 мая подписали акт Европейского общества экстренной медицины. Это было сделано для того, чтобы все люди могли получать качественную и быструю помощь.