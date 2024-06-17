17 июня – какой праздник в этот день: почему сегодня нельзя проводить вечер в одиночестве

Сегодня, 17 июня, по новоюлианскому календарю почитается память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. В давние времена люди верили, что в этот день на улицу выползает нечисть, поэтому стоит быть осторожными.

На этот понедельник можно запланировать генеральную уборку, чтобы избавиться от хлама. Кроме того, вечером стоит собраться за семейным столом. Говорят, что год будет удачным, если приготовить много блюд, пишет LifeStyle 24.

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День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Мануил, Савел и Исмаил – родные братья, которые родились в достаточно известной семье персидского происхождения. Мама исповедовала христианскую веру, а папа – язычество. Воспитанием мальчиков в основном занималась именно женщина. Когда они немного повзрослели, то отправились в войско.

Однажды братья должны были пойти к римскому императору Юлиану Отступнику, чтобы заключить мир. Мужчина узнал, что Мануил, Савел и Исмаил являются христианами, поэтому приказал посадить их в тюрьму. Сначала воины подверглись жестоким пыткам, а вскоре были казнены.

Что нельзя делать

Не стоит давать деньги в долг, потому что начнутся финансовые проблемы.

Лучше не проводить вечер наедине, иначе такой будет остальная жизнь.

Нельзя ссориться и сквернословить, поскольку отпугнете благосостояние.

Народные приметы

Ясное утро – к похолоданию завтра.

Радуга – к теплому лету.

Если закат будет багрового цвета, то скоро испортится погода.

Что еще отмечают

17 июня люди празднуют Всемирный день каратэ. Его ввела Всемирная федерация каратэ в 2017 году. С такой инициативой выступили после того, как этот вид спорта появился на Олимпийских играх, которые проходили в Токио.

Также сегодня отмечается ежегодный праздник – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В 1995 году его учредила Организация Объединенных Наций. Во время события обсуждается, как засуха и опустынивание вредят нашей планете, и как с этим можно бороться.