Церковный календарь на сентябрь: какие главные праздники в этом месяце

С 1 сентября православная церковь Украины переходит на новый религиозный календарь. Это относится и к Украинской греко-католической церкви. Отныне будут изменения в праздновании.

Изменение состоит в том, что с первого сентября многие религиозные праздники будем отмечать на 13 дней быстрее, чем раньше. Например, в сентябре это касается трех праздников: Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижения Креста Господня и мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. А какие еще праздники будут в сентябре – подскажет 24 Канал.

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Православный календарь на сентябрь 2023