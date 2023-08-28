Церковный календарь на сентябрь: какие главные праздники в этом месяце
28 августа 2023, 18:35Читати новину українською
С 1 сентября православная церковь Украины переходит на новый религиозный календарь. Это относится и к Украинской греко-католической церкви. Отныне будут изменения в праздновании.
Изменение состоит в том, что с первого сентября многие религиозные праздники будем отмечать на 13 дней быстрее, чем раньше. Например, в сентябре это касается трех праздников: Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижения Креста Господня и мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. А какие еще праздники будут в сентябре – подскажет 24 Канал.
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Православный календарь на сентябрь 2023
- 1 сентября – церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 девственниц постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона.
- 2 сентября – мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
- 3 сентября – преподобного Феоктиста Палестинского; священномучеников Анфима, епископа Никомидийского;
- 4 сентября – иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"; священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; пророка Моисея Боговидца.
- 5 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убийство благоверного князя Глеба.
- 6 сентября – мучеников Евдоксия, Зинона и Макария; воспоминание чуда Архистратига Михаила;
- 7 сентября – предсвятие Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевская икона Божией Матери.
- 9 сентября – праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
- 10 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
- 11 сентября – преподобной Феодоры Александрийской Младшей; преподобного Силуана Афонского.
- 12 сентября – священномученика Автонома Итальянского, епископа.
- 13 сентября – память освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предсвятие Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; священномученика Корнилия Сотника, епископа.
- 14 сентября – Воздвижение Креста Господня; представление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
- 15 сентября – великомученика Никиты Готфского.
- 16 сентября – великомученицы Евфимии Всехвальной.
- 17 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
- 18 сентября – Молченской иконы Божией Матери.
- 19 сентября – благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
- 20 сентября – мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина его Феодора; великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и чад их Агапия и Феописта.
- 21 сентября – апостола от 70 Кодрата.
- 22 сентября – пророка Ионы.
- 23 сентября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 24 сентября – первомученицы равноапостольной Текли.
- 25 сентября – преподобной Ефросинии Александрийской.
- 26 сентября – представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 27 сентября – мученика Каллистрата и жены его: Гимнасия и других; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.
- 28 сентября – преподобного Харитона Исповедника.
- 29 сентября – преподобного Кириака Отшельника.
- 30 сентября – священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.