Православный календарь на октябрь 2022 года: важнейшие даты и праздники месяца

Во втором месяце осени будем отмечать Покров Пресвятой Богородицы и еще несколько важных церковных праздников. Мы подготовили для вас расширенный список важных праздников в октябре.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы выпадает на 14 октября и совпадает с государственным праздником – Днем защитников и защитниц Украины. Однако в условиях военного времени выходного дня не предполагается, отмечает 24 канала.

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Важнейшие праздники октября 2022

1 октября – День памяти преподобного Евмения; святых мучениц Софии, Ариадны и Ирины.

2 октября – День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского; День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

3 октября – День памяти мученика Евстафия Плакиды.

4 октября – Предание Воздвижения Господнего Креста; Апостола Кондрата.

5 октября – Пророка Ионы; священномученика Фоки Синопского; Собор Тульских Святых.

6 октября – Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 октября – Первомученицы равноапостольной Текли Иконийской.

9 октября – День Святого Тихона. Представление Иоанна Богослова.

11 октября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских.

Церковный календарь на октябрь 2022 / Фото "Смотри.инфо"

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

19 октября – День памяти апостола Фомы.

21 октября – Преподобной Пелагии Антиохийской.

23 октября – Собор Волынских святых.

26 октября – Иверской иконы Божией Матери.

27 октября – Преподобного Николая, Преподобной Параскевы Сербской.

30 октября – Пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.

31 октября – Апостола и евангелиста Луки.