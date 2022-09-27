Православный календарь на октябрь 2022 года: важнейшие даты и праздники месяца
Во втором месяце осени будем отмечать Покров Пресвятой Богородицы и еще несколько важных церковных праздников. Мы подготовили для вас расширенный список важных праздников в октябре.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы выпадает на 14 октября и совпадает с государственным праздником – Днем защитников и защитниц Украины. Однако в условиях военного времени выходного дня не предполагается, отмечает 24 канала.
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Важнейшие праздники октября 2022
1 октября – День памяти преподобного Евмения; святых мучениц Софии, Ариадны и Ирины.
2 октября – День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского; День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
3 октября – День памяти мученика Евстафия Плакиды.
4 октября – Предание Воздвижения Господнего Креста; Апостола Кондрата.
5 октября – Пророка Ионы; священномученика Фоки Синопского; Собор Тульских Святых.
6 октября – Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
7 октября – Первомученицы равноапостольной Текли Иконийской.
9 октября – День Святого Тихона. Представление Иоанна Богослова.
11 октября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских.
Церковный календарь на октябрь 2022 / Фото "Смотри.инфо"
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
19 октября – День памяти апостола Фомы.
21 октября – Преподобной Пелагии Антиохийской.
23 октября – Собор Волынских святых.
26 октября – Иверской иконы Божией Матери.
27 октября – Преподобного Николая, Преподобной Параскевы Сербской.
30 октября – Пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.
31 октября – Апостола и евангелиста Луки.