Церковное новолетие 2022: значение и традиции праздника
14 сентября (по старому стилю 1 сентября) христиане отмечают начало индикта, по-другому еще называется начало церковного рока, или новолетием. В церковный год входят 12 величайших христианских праздников, которые начинаются с Рождества Пресвятой Богородицы и заканчиваются Успением Богородицы.
Новый год всегда был особенным для славян, поэтому и традиция праздновать церковное новолетие дошла до нас еще со времен Киевской Руси. Обычно в день церковного новолетия верующие посещают церковь и молятся о благословении родных и близких, пишет 24 канал.
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Что означает "индикт"
Слово "индикт" в переводе с латинского означает "объявление", или "граница". Индиктом в Римской империи называли время уплаты ежегодного налога на армию. Лучшим периодом для этого был сентябрь, ведь в это время завершался сбор урожая. Церковный индикт также достигает традиционных еврейских праздников. Еврейский народ и сейчас празднует Новый год в сентябре.
Церковное новолетие было установлено на Первом Вселенском соборе в 3 веке. Наши предки Церковный индикт праздновали весело и с радостью: танцами, пением, богатыми угощениями. Люди благодарили Бога за прошлый год: за урожай и благополучие, а в церкви проводилось праздничное богослужение под особым названием "летопроведение".
Интересно то, что новый учебный год тоже начинается в сентябре. Это можно объяснить тем, что когда-то школы были только при монастырях и церквях. Итак, школьный год был тоже подчинен церковному року.
Церковное новолетие в Украине 2022 / Фото из открытых источников
Что нельзя делать на церковное новолетие
По народным традициям в этот день:
- Нельзя слиться и держать обиду в сердце.
- Нельзя ссориться и кричать на других.
- Нельзя подметать или пылесосить пол и выбрасывать остатки пищи.
- Нельзя жаловаться по пустякам.
- Нельзя давать обещания.
- Нельзя оставлять на ночь включенный свет или зажженный огонь.
- Не рекомендуется отправляться в дальний путь.