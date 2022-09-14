Церковное новолетие 2022: значение и традиции праздника

14 сентября (по старому стилю 1 сентября) христиане отмечают начало индикта, по-другому еще называется начало церковного рока, или новолетием. В церковный год входят 12 величайших христианских праздников, которые начинаются с Рождества Пресвятой Богородицы и заканчиваются Успением Богородицы.

Новый год всегда был особенным для славян, поэтому и традиция праздновать церковное новолетие дошла до нас еще со времен Киевской Руси. Обычно в день церковного новолетия верующие посещают церковь и молятся о благословении родных и близких, пишет 24 канал.

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Что означает "индикт"

Слово "индикт" в переводе с латинского означает "объявление", или "граница". Индиктом в Римской империи называли время уплаты ежегодного налога на армию. Лучшим периодом для этого был сентябрь, ведь в это время завершался сбор урожая. Церковный индикт также достигает традиционных еврейских праздников. Еврейский народ и сейчас празднует Новый год в сентябре.

Церковное новолетие было установлено на Первом Вселенском соборе в 3 веке. Наши предки Церковный индикт праздновали весело и с радостью: танцами, пением, богатыми угощениями. Люди благодарили Бога за прошлый год: за урожай и благополучие, а в церкви проводилось праздничное богослужение под особым названием "летопроведение".

Интересно то, что новый учебный год тоже начинается в сентябре. Это можно объяснить тем, что когда-то школы были только при монастырях и церквях. Итак, школьный год был тоже подчинен церковному року.

Церковное новолетие в Украине 2022 / Фото из открытых источников

Что нельзя делать на церковное новолетие

По народным традициям в этот день: