В Украине состоятся телепремьеры фильмов "Цена правды" и "Запрещенный". Эти исторические драмы уже успели покорить зрителей в 2019 году, когда проходил первый их показ. Где можно будет бесплатно посмотреть фильмы – узнавайте в материале.

28 ноября в Украине почтят память всех жертв Голодомора минутой молчания. В то же время по телевидению будут транслировать тематические проекты, среди которых – новинки украинского кино "Запрещенный" и "Цена правды". Почему стоит посмотреть эти фильмы и когда их смотреть – читайте в материале 24 канала.

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"Цена правды"

Дата и время показа фильма – 28 ноября в 23: 00

Где смотреть – телеканал " Украина"

Фильм "Цена правды" стал совместной работой Украины, Польши и Великобритании. Лента рассказывает о журналисте и советнике британского премьер-министра Гарета Джонса. В годы Голодомора мужчина приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина и узнать, на самом ли деле существует террор в государстве и массовое уничтожение людей, о котором известно только спецслужбам.

Пролить свет на ситуацию помогла случайная встреча с Адой Брукс. Именно она рассказала журналисту о "советской утопии". Понимая, насколько это опасно, Гарет Джонс все же делает собственное исследование и отправляется в Украину, чтобы описать самую большую трагедию ХХ века – Голодомор.

"Цена правды": смотрите трейлер к фильму