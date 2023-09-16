Букеты из этих цветов приносят в дом счастье: поставьте себе
Источник:Ukr.media
Свежие цветы в квартире или доме – это всегда хорошая идея. Они повышают настроение своим опьяняющим ароматом и красивым внешним видом.
Некоторые люди верят, что некоторые цветы в доме имеют эзотерическое значение: приносят счастье, радость, достаток. Вокруг многих цветов существуют мифы и поверья. 24 Канал подскажет, какие цветы нужно поместить в квартире или доме, чтобы принесли счастье.
Не хило Подкормите этим ежевику во время плодоношения: ягоды будут очень вкусными.
Цветы, приносящие счастье: список
Пионы являются именно цветами, которые заряжают всех положительной энергетикой. Они служат символом любви и семейного уюта. Очень часто бутоны этих цветов становятся украшением букеты для невесты. Для того чтобы улучшить настроение своей девушке или женщине, специалисты советуют подарить именно пионы.
Цветком, окутанным предрассудками, это гибискус. Некоторые считают, что он притягивает в дом счастье и изобилие. А когда гибискус расцветает, это к свадьбе, рождению детей в ближайшее время. Если вы никогда не выращивали цветы в доме, можете начать именно с гибискуса, потому что он неприхотлив.
- Его не нужно часто подливать или подкармливать. Важно, чтобы для его роста было достаточно места, потому что он со временем достигает больших размеров.
Грустные ассоциации возникают, когда говорят о гвоздики. Обычно их приносят на похороны. Впрочем, гвоздики являются магнитом для страсти и сильных эмоций. Здесь зависит, с какими мыслями вы дарите эти цветы. В этот момент стоит думать о нежности и любви к своей партнерше, и тогда гвоздика будет притягивать только хорошее.
Для многих розы уже стали очень традиционным и привычным вариантом цветов. Впрочем, именно они остаются одним из самых ярких символов безудержных чувств. В этом случае имеет значение цвет роз, который расскажет о ваших чувствах. Например, красные – символизируют яркие эмоции, белые – искренность и нежность, а розовые – восторг от своей возлюбленной.
Альстромерии однозначно привлекают в дом гармонию и покой. Букеты из этих цветов усиливают энергетику изобилия в доме или квартире. Говорят, что при получении таких цветов у женщины усиливается нежность. Оттенок альстромерий тоже свидетельствует об эмоциях. Например, розовый – признание обаяния партнерши, а красный – покажет ваши безудержные и сильные чувства.