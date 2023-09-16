Букеты из этих цветов приносят в дом счастье: поставьте себе

Свежие цветы в квартире или доме – это всегда хорошая идея. Они повышают настроение своим опьяняющим ароматом и красивым внешним видом.

Некоторые люди верят, что некоторые цветы в доме имеют эзотерическое значение: приносят счастье, радость, достаток. Вокруг многих цветов существуют мифы и поверья. 24 Канал подскажет, какие цветы нужно поместить в квартире или доме, чтобы принесли счастье.

Не хило Подкормите этим ежевику во время плодоношения: ягоды будут очень вкусными.

Цветы, приносящие счастье: список

Пионы являются именно цветами, которые заряжают всех положительной энергетикой. Они служат символом любви и семейного уюта. Очень часто бутоны этих цветов становятся украшением букеты для невесты. Для того чтобы улучшить настроение своей девушке или женщине, специалисты советуют подарить именно пионы.



Пионы / Фото "Камелия маркет"

Цветком, окутанным предрассудками, это гибискус. Некоторые считают, что он притягивает в дом счастье и изобилие. А когда гибискус расцветает, это к свадьбе, рождению детей в ближайшее время. Если вы никогда не выращивали цветы в доме, можете начать именно с гибискуса, потому что он неприхотлив.

Его не нужно часто подливать или подкармливать. Важно, чтобы для его роста было достаточно места, потому что он со временем достигает больших размеров.



Гибискус / Фото "Флора.лайф"

Грустные ассоциации возникают, когда говорят о гвоздики. Обычно их приносят на похороны. Впрочем, гвоздики являются магнитом для страсти и сильных эмоций. Здесь зависит, с какими мыслями вы дарите эти цветы. В этот момент стоит думать о нежности и любви к своей партнерше, и тогда гвоздика будет притягивать только хорошее.



Гвоздики / Фото Decorize

Для многих розы уже стали очень традиционным и привычным вариантом цветов. Впрочем, именно они остаются одним из самых ярких символов безудержных чувств. В этом случае имеет значение цвет роз, который расскажет о ваших чувствах. Например, красные – символизируют яркие эмоции, белые – искренность и нежность, а розовые – восторг от своей возлюбленной.



Розы / Фото Osocor Flowers

Альстромерии однозначно привлекают в дом гармонию и покой. Букеты из этих цветов усиливают энергетику изобилия в доме или квартире. Говорят, что при получении таких цветов у женщины усиливается нежность. Оттенок альстромерий тоже свидетельствует об эмоциях. Например, розовый – признание обаяния партнерши, а красный – покажет ваши безудержные и сильные чувства.



Альстромерии / Фото "Камелия Маркет"