Можно сделать своими руками: оригинальные идеи букетов на 1 сентября
1 сентября – хороший праздник для каждого школьника. Подготовка к нему проходит полным ходом: родители покупают канцтовары, одежду для школы, портфели. Некоторые дарят учителям букеты.
Каждый родитель или мать самостоятельно решают, стоит ли покупать букеты для учителей. Можно сделать еще интереснее – сделать букет своими руками. 24 Канал собрал несколько оригинальных идей к 1 сентября.
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Самые оригинальные идеи букетов для учителя
Букет 1. Возьмите цветы трех видов, которые сочетаются между собой по цвету. Также должно быть что-то зеленое, чтобы оттеняло. Потребуется оберточная бумага, грубое волокно, проволока, ножницы, секатор, скотч, ленты, прочные нити. Среди цветов, предлагаем взять герберы, гвоздики и декоративная зелень.
- Удалите все листья из цветов и если берете розы – то и шипы. Все цветы нужно подравнять секатором. Тогда вырежьте конусы из оберточной бумаги и сизаля и соедините их.
Проволоку частично запихайте в конус, а 15-20 сантиметров оставьте, чтобы было за что держать.
Букет из цветов / Фото Ukr.media
Вставьте в каждый конус по букетику, закрепив нитью или скотчем. Тогда объедините все букетики в один, перемотайте лентой и обрежьте стебли. Готово!
Букет 2 будет со сладостями. Подготовьте такие средства, как разноцветные кусочки ситцевой ткани, шпажки, ножницы, скотч, крепкую ткань зеленого цвета, ленты зеленого цвета, шоколадные конфеты.
- Ситец нужно порезать на частицы такого размера, чтобы было возможно завернуть в нее конфет. Вставляем внутрь шпажку, которую обматываем зеленой лентой. Сверху и снизу фиксируем скотчем. Листочки надо вырезать и из зеленой ткани, например фетра и зацепить в шпажку скотчем. Делаем такие действия с несколькими цветками и объединяем лентой.
Букет из сладостей / Фото "СТБ"
Букет 3 будет оформлен из разных средств, в том числе и цветных карандашей. Достаньте пластиковое кашпо, прозрачную целлофановую пленку, флористическую губку, цветные карандаши, клей-пистолет, ножницы, шпажки. И основу будут собирать цветы – альстромерия, кустовые розы, оранжевые хризантемы, ромашки, ягоды шиповника или калины.
Клеевым пистолетом к кашпо следует прикрепить цветные карандаши. А внутрь вставьте прозрачную пленку и губку-оазис, предварительно смоченную. Если нужно – немного подрежьте ее по размеру. Лучший вид в композиции будут иметь осенние цвета, например, желтый, красный и оранжевый.
Букет из карандашей / Фото Smak.ua
- Можете запихивать в губку цветы, сначала – альстромерии, затем – кустовые розы, хризантемы и ягоды. А пустые места нужно заполнить зелеными листьями.
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