Можно сделать своими руками: оригинальные идеи букетов на 1 сентября

1 сентября – хороший праздник для каждого школьника. Подготовка к нему проходит полным ходом: родители покупают канцтовары, одежду для школы, портфели. Некоторые дарят учителям букеты.

Каждый родитель или мать самостоятельно решают, стоит ли покупать букеты для учителей. Можно сделать еще интереснее – сделать букет своими руками. 24 Канал собрал несколько оригинальных идей к 1 сентября.

Возможно что-нибудь найдете Back to school: какой маникюр сделать в школу осенью 2023 – трендовые идеи

Самые оригинальные идеи букетов для учителя

Букет 1. Возьмите цветы трех видов, которые сочетаются между собой по цвету. Также должно быть что-то зеленое, чтобы оттеняло. Потребуется оберточная бумага, грубое волокно, проволока, ножницы, секатор, скотч, ленты, прочные нити. Среди цветов, предлагаем взять герберы, гвоздики и декоративная зелень.

Удалите все листья из цветов и если берете розы – то и шипы. Все цветы нужно подравнять секатором. Тогда вырежьте конусы из оберточной бумаги и сизаля и соедините их.



Конусы / Фото Ukr.media

Проволоку частично запихайте в конус, а 15-20 сантиметров оставьте, чтобы было за что держать.



Букет из цветов / Фото Ukr.media

Вставьте в каждый конус по букетику, закрепив нитью или скотчем. Тогда объедините все букетики в один, перемотайте лентой и обрежьте стебли. Готово!

Букет 2 будет со сладостями. Подготовьте такие средства, как разноцветные кусочки ситцевой ткани, шпажки, ножницы, скотч, крепкую ткань зеленого цвета, ленты зеленого цвета, шоколадные конфеты.

Ситец нужно порезать на частицы такого размера, чтобы было возможно завернуть в нее конфет. Вставляем внутрь шпажку, которую обматываем зеленой лентой. Сверху и снизу фиксируем скотчем. Листочки надо вырезать и из зеленой ткани, например фетра и зацепить в шпажку скотчем. Делаем такие действия с несколькими цветками и объединяем лентой.



Букет из сладостей / Фото "СТБ"

Букет 3 будет оформлен из разных средств, в том числе и цветных карандашей. Достаньте пластиковое кашпо, прозрачную целлофановую пленку, флористическую губку, цветные карандаши, клей-пистолет, ножницы, шпажки. И основу будут собирать цветы – альстромерия, кустовые розы, оранжевые хризантемы, ромашки, ягоды шиповника или калины.



Основа букета / Фото Smak.ua

Клеевым пистолетом к кашпо следует прикрепить цветные карандаши. А внутрь вставьте прозрачную пленку и губку-оазис, предварительно смоченную. Если нужно – немного подрежьте ее по размеру. Лучший вид в композиции будут иметь осенние цвета, например, желтый, красный и оранжевый.



Букет из карандашей / Фото Smak.ua

Можете запихивать в губку цветы, сначала – альстромерии, затем – кустовые розы, хризантемы и ягоды. А пустые места нужно заполнить зелеными листьями.

Другие оригинальные букеты на 1 сентября



Букет из пряников / Фото "Тесто"



Букет своими руками / Фото "Тесто"



Милый букет / Фото Woodstar.ua



Патриотический букет / Фото "Баобаб"



Фруктовый букет / Фото "Пустунчик"