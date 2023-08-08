Тля отпадет в считанные минуты: мощное народное средство от вредителя

Тля – неприятный вредитель, который высасывает из растений весь сок. Листья начинают скручиваться и растение погибает. Что делать, чтобы не допустить такого сценария?

Тля может поражать, как комнатные растения, так и саженцы на огороде, в саду. Она приводит к неурожаю. Можно выращивать рядом растения, которых оно не любит – бархатцы, укроп, мяту. А можно попытаться преодолеть ее некоторым отваром. О чем идет речь – знает 24 Канал.

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Чем избавиться от тли навсегда

Тля распространяется очень быстро и так же оперативно атакует саженцы. Поэтому нужно не тратить попусту время, а бороться с ней.



Точка / Фото "Суперагроном"

Вам придет на помощь настой на основе одуванчиков. Он не только убьет вредителей, но и подкормить растения в огороде или в саду.

Преимущество одуванчика в том, что он доступна каждому , потому что растет на многих участках в большом количестве.

, потому что растет на многих участках в большом количестве. Саженцы быстро поглощают раствор из одуванчиков, поэтому он быстро действует.

Уменьшает появление вредителей в будущем.



Одуванчики / Фото Pond5

Здесь все очень просто. Надо положить листья одуванчика в ведро и залить холодной водой. Пусть настаиваются сутки. Можно начинать опрыскивать растения.

Для борьбы с тлей можно сделать еще один настой. Берем 200 граммов мелко порезанных корней одуванчика в емкость и вносим туда 10 литров теплой воды. Пусть бродит 3-4 часа. После процеживания можете обрабатывать саженцы от вредителей.

Оптимально проводить такую процедуру 3 раза. Впервые нужно обработать почки, когда они только начали распускаться. Второй раз растения возделывают во время цветения. И в третий раз саженцы возделывают через 10 – 15 дней.