По традиции, на праздничном столе должно стоять 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов Иисуса Христа. В разных регионах Украины традиции могут отличаться. Однако кутья, пампухи, узвар и вареники – обязательные блюда на каждом столе.

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Вареники – символ сытости и изобилия

На Сочельник хозяйки готовят вареники с разными начинками. Наиболее популярны вареники с картофелем и капустой. К блюду обязательно добавляют подливку из грибов. Когда-то наши предки говорили, что благодаря Иисусу Христу люди живут "как вареник в масле", то есть "очень хорошо".

Голубцы – символ Святого Духа

Считается, что Святой Дух восходит на Землю и дарит людям Божью ласку, благодать и любовь. Кроме того, голубцы – символ красоты и силы. Начинка блюда может быть разной: рис, гречка, картофель, грибы, кукурузные или пшенные крупы.

Кутья – главное блюдо Сочельника

После семейной молитвы первым пробует кутью хозяин дома, затем раздает ее другим родственникам. По традиции именно это блюдо чтит память умерших. Каждый ингредиент, добавляемый в кутью, имеет свое значение: изюм и орехи – символ семейного благополучия, мак – символ рода, мед – символ здоровья и сладкой жизни.

Капуста – символ простоты и крепости

Тушеная капуста – одно из обязательных блюд, которое готовят на Сочельник. Особый вкус ей придают грибы. Также капуста считается символом единения, которое сейчас так необходимо всем украинцам.

Запеченная форель – символ Иисуса Христа

Когда-то принести рыбу к праздничному столу могли только богатые люди. Однако сейчас во многих регионах Украины это традиционное блюдо на Сочельник. По легенде, когда-то Иисус Христос сказал братьям-рыбакам, что они будут "ловцами людей". Три переплетенных рыбы также считаются символом Святой Троицы.

Святой вечер в Украине / Фото из открытых источников

Пампухи – символ святых, поверивших в Иисуса Христа

Пампухи также считаются важным блюдом Сочельника. Как и прежде, без них невозможно представить праздничный ужин. По легенде, Господь подарил святым, поверившим в него, вечную небесную жизнь. Некоторые люди считают, что пампухи – символ счастья, радости и изобилия.

Узвар – традиционный напиток Сочельника

Узвар означает рождение, новую жизнь, подаренную людям Господом. Этот напиток готовят из чистой родниковой воды, сухофруктов и меда. Узвар считается вторым главным блюдом после кутьи.

Калач – символ смерти и воскресения

Многие семьи кладут калач на стол во время Сочельника. Хозяйки придают ему круглую форму, ведь она считается символом вечного круга, в котором сочетаются род и поколение. Некоторые женщины пекут плетенку, которая передает крепкую связь с родными.

Маринованные грибы – символ Иисуса Христа

Хозяйки выбирают разные грибы для праздничного стола. Наиболее традиционными считаются маслята. Их поджаривают с чесноком и специями. Это блюдо символизирует две природы Иисуса Христа: шапка гриба – божественную, а ножка – земную.

Постный борщ – символ крови невинных детей

Одно из обязательных блюд Сочельника – это постный борщ, в который добавляют овощи и свекольный квас. Благодаря последнему борщу имеет насыщенный красный цвет. По традиции это блюдо символизирует кровь невинных детей, которых убил царь Ирод.

Селедка – символ Иисуса Христа

С греческого языка имя Иисуса Христа звучит как ИХТИОС. Эта аббревиатура читается как "рыба". Обычно в маринованую селедку добавляют лимон, лук и поливают ее маслом.

Грибная подливка – старинное блюдо Сочельника

Грибная подливка, как и маринованные грибы, также символизирует божественную и земную природу Иисуса Христа. Ее еще называют мачанкой или мачкой. На Сочельник люди любят есть вареники и голубцы с грибной подливкой.