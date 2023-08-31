У каждого знака зодиака есть свои темные стороны, пишет 24 Канал. Каждый человек разный, но знаки зодиака всегда имеют свои сильные и слабые стороны. Близнецов часто недолюбливают из-за лицемерия, поверхностности и невнимательности.

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Отрицательные черты Близнецов

Поверхностность. Этот знак зодиака известен своей несерьезностью и поверхностностью. Они могут быстро переходить от одной задачи к другой, несмотря на то, что не разобрались с предыдущими до конца.

Лицемерность. Близнецы могут демонстрировать противоречивость в своих убеждениях и мыслях. Их настроения и взоры могут резко изменяться. Представители этого знака грешат еще и тем, что в глаза могут говорить одно, а за спиной – другое.

Рассеянность. Представители этого знака известны невнимательностью к деталям и важным аспектам. Они быстро теряют интерес к вещам и легко отрываются по пустякам. Это мешает быть сосредоточенным на одной задаче.

Гороскоп для Близнецов