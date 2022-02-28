Блины на Масленицу: простой рецепт приготовления

Приготовление блинов на Масленицу – обязательное правило. Какое еще блюдо можно с легкостью подавать на закуску, как основное блюдо и даже десерт! Как приготовить классические блины на молоке и какие есть секреты приготовления этого блюда читайте далее.

Сколько бы не существовало рецептов блинов на Масленицу, неизменными ингредиентами остаются молоко, сахар, соль, яйца, масло. Мука для их приготовления может быть разная, такой же разнообразной может быть начинка. Кому-то нравятся сладкие блины с фруктами, сыром, сгущенным молоком или вареньем, а кто-то любит соленые блины с грибами или мясом. Каждая из этих начинок способна превратить обычные блины в произведение кулинарного искусства!

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Секреты приготовления блинов:

1. Для приготовления блинов лучше всего подходит пшеничная мука. Но также можно использовать гречишную или овсяную муку.

2. От комочков в тесте можно избавиться двумя способами. Первый: добавляйте муку маленькими порциями и хорошо вымешивайте. Второй: добавьте сразу всю порцию муки и замешайте густое тесто, а потом добавляйте молоко, чтобы добиться нужно консистенции.

3. Для того, чтобы блины получились очень нежными, муку следует просеять 2-3 раза.

4. Тонкие блины можно сделать на воде, а на молоке вы получите более нежные и ароматные блинчики.

5. Лучше всего для жарки использовать специальную сковородку, если такой нет – возьмите с антипригарным покрытием.

Рецепт блинов на молоке

Рецепт блинов на молоке

Ингредиенты:

- молоко (300 мл);

- 2 яйца;

- мука (200-250 гр);

- 1 ст. ложка масла;

- сахар (2 ст. ложки);

- щепотка соли.

Рецепт приготовления блинов на молоке:

1. Взбейте яйца в пышную пену. Лучше это делать с помощью миксера. Добавьте к яйцам сахар, соль и растительное масло и снова взбейте.

2. Молоко подогрейте, но не доводите до кипения. Теплое молоко смешайте с яйцами и сахаром.

3. Добавляйте маленькими порциями муку и постоянно перемешивайте до того времени, пока не исчезнут все "комочки".

4. Тесто должно быть в меру жидким и напоминать жидкую сметану. Выливайте на сковородку без масла и жарьте с обеих сторон до румяного цвета. В качестве начинки к таким блинам можно подавать любые фрукты, творог, варенье и тому подобное. Если вы хотите делать блины с соленой начинкой, то не добавляйте в тесто сахар.

Приятного аппетита!