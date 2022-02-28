Млинці на Масляну: простий рецепт приготування

Приготування млинців на Масляну – обов'язкове правило. Яку ж ще страву можна з легкістю подавати на закуску, основну страву та навіть на десерт! Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви – читайте далі.

Скільки б не існувало рецептів млинців на Масляну, незмінними інгредієнтами залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія. Борошно для їх приготування може бути різне, такою ж різноманітною може бути начинка. Комусь подобаються солодкі млинці з фруктами, сиром, згущеним молоком чи варенням, а хтось полюбляє солоні млинці з грибами чи м'ясом. Кожна з цих начинок здатна перетворити звичайні млинці на витвір кулінарного мистецтва!

Читайте також Масляна-2022 в Україні: коли святкувати смачну й гучну подію

Секрети приготування млинців:

1. Для приготування млинців найкраще підходить пшеничне борошно. Але також можна використовувати гречане чи вівсяне борошно.

2. Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Перший: додавайте борошно маленькими порціями та добре вимішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замішайте густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потрібно консистенції.

3. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази.

4. Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.

5. Найкраще для смаження використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.

Рецепт млинців на молоці









Рецепт млинців на молоці

Інгредієнти:

- молоко (300 мл);

- 2 яйця;

- борошно (200-250 гр);

- 1 ст. ложка олії;

- цукор (2 ст. ложки);

- дрібка солі.

Рецепт приготування млинців на молоці:

1. Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксера. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.

2. Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром.

3. Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".

4. Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану. Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору. В якості начинки до таких млинців можна подавати будь-які фрукти, домашній сир, варення тощо. Якщо ви хочете млинці робити з солоною начинкою, то не додавайте в тісто цукор.

Нехай смакує!