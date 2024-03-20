Благовещение 2024 в Украине: дата по новоюлианскому календарю

Благовещение Пресвятой Богородицы – важный праздник для христиан. Ранее он отмечался 7 апреля. Однако дата изменилась в 2023 году, когда ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь.

Теперь люди будут вспоминать, как Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила 25 марта, то есть уже в следующий понедельник. Подробнее о традициях праздника читайте на сайте LifeStyle 24.

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Благовещение Пресвятой Богородицы: традиции

На Благовещение верующие обязательно идут в церковь, чтобы послушать праздничную литургию. Не нужно забывать и о молитве. Ведь считается, что в этот день Иисус Христос слышит все просьбы людей. Интересно, что некоторые, кроме того, выпускают в небо голубей. Согласно преданию, птицы летят к ангелам-хранителям и рассказывают им, какие хорошие события произошли в течение года.

Заметим! У православных и греко-католиков продолжается Великий пост. Но на Благовещение строгие правила ослабляются, поскольку в этом году праздник не выпал на Страстную неделю. В частности, в рацион можно добавлять рыбу.

Также принято печь и освящать просфору (литургический хлеб). Вся семья должна съесть его натощак. Стоит накормить и домашних животных и скот. Считается, что так они будут здоровыми.

Праздник Благовещения следует провести в семейном кругу. Нельзя ссориться, нужно, чтобы в доме царили мир и спокойствие. Кстати, хорошим знаком считается, если семья в этот день увидит голубя или другую белую птицу.