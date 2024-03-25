Благовещение 2024: лучшие поздравления для родных в стихах и прозе
Сегодня, 25 марта, украинцы отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. По традиции, верующие посетят церковные богослужения, ведь считается, что это день, когда Господь прислушивается ко всем просьбам.
Так, в этот светлый праздник обязательно нужно помнить о родных. Подборку лучших поздравлений для близких в стихах и прозе – смотрите в материале Lifestyle24.
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Поздравления с Благовещением в стихах
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С Благовещением вас я поздравляю!
Счастья, здоровья, добра вам желаю.
Чтобы ваши помыслы лишь чистые были,
И о своих ближних вы никогда не забыли.
Помолись Пресвятой Богородице,
И пусть добротой душа твоя наполнится,
И на лице улыбка пусть засветится,
А по дороге - только хорошее встретится!
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Радостных вестей,
Мира и добра
В праздник чудесный
Желаю вам я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды,
Веры и красоты.
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В этот день, когда весна крылья расправляет,
Пусть Благовещенье радость и удачу принесет.
Пусть ангелы небесные тебя охраняют,
И каждый момент счастьем искрится, как звездопад.
Пусть в твоей душе цветут надежды и мечты,
Как бесконечные сады в чудесной стране.
Пусть любовь и доброта в твоем сердце живут,
И каждый день будет ярким, как весенний рассвет.
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Благовещение пришло,
Радость людям принесло.
Пусть же повезет и вам!
По поступкам и делам.
Пусть за все Господь отблагодарит,
И удачи море даст,
Пусть любовь и счастье будет,
Чтобы радовались люди.
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От сердца и всей душой
Поздравляю с праздником пресветлым,
Пусть вас ждет успех большой,
А счастье будет неизменным.
Спешу здоровья пожелать,
И горя никогда не знать,
Благие новости получать,
И пусть Богородица отведет беды!
Поздравления с Благовещением в прозе
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Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не грустить, не переживать по пустякам, ценить своих близких и чаще радовать их благими известиями. Пусть настроение будет отличным, а душа поет от радости и предвкушения приятных событий!
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Пусть в этот светлый день ваше сердце наполнится еще большей любовью, а Святая Дева Мария укроет от всех невзгод! Пусть в ваш дом приходят только с благими вестями, только с добром и теплотой. Желаю, чтобы ваша душа всегда была наполнена искренностью, а сердце радовалось от счастья и любви. С Благовещением Пресвятой Богородицы!
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Поздравляю с Благовещением! Желаю полную чашу добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пусть в дом заходят только хорошие гости и только благие вести!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не потерять своей веры и искренней любви.
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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносить душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполняется уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепкой и непоколебимой!