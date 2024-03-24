По случаю светлого праздника Благовещения: подборка волшебных поздравлений в картинках

Уже завтра будет отмечаться Благовещение. Искренне верим, что этот день порадует украинцев только хорошими известиями. Ведь их очень не хватает во время кровавой войны, которую начала Россия против нашего государства.

Пусть Дева Мария и Иисус Христос оберегают каждый украинский дом от зла и всех проблем, дарят свое тепло и любовь. Пойдите в этот день в церковь и искренне помолитесь, ведь считается, что ваши просьбы обязательно услышат.

Искренне поздравляем Мира и покоя всем: самые светлые картинки-поздравления с Благовещением

К Благовещению Пресвятой Богородицы LifeStyle 24 собрал подборку трогательных поздравлений в картинках. Отправьте их всем близким людям, чтобы подарить хоть лучик света в такие темные для Украины времена. Ведь сейчас даже самая маленькая мелочь может вызвать искреннюю улыбку.

Благовещение 2024: поздравления в картинках

Благовещение 2024 / Фото "Открытки"

Благовещение 2024 / Фото "Открытки"

Благовещение 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Благовещение 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Благовещение 2024 / Фото listivki.com.ua

Благовещение 2024 / Фото listivki.com.ua

Благовещение 2024 / Фото "Факты"

Благовещение 2024 / Фото with_love_card

Благовещение 2024 / Фото vitannya.in.ua

Благовещение 2024 / Фото Joy Pup