Когда Благовещение Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю

Благовещение Пресвятой Богородицы считается самым большим, после Пасхи и Рождества Христова, праздником. Оно означает "известие".

В этот день отмечают событие, когда Архангел Гавриил прибыл к Деве Марии, чтобы сообщить, что скоро она родит Спасителя человечества, Иисуса Христа. А вот когда будут отмечать Благовещение в 2024 году – расскажет 24 Канал.

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Когда Благовещение Пресвятой Богородицы 2024

Благовещение Пресвятой Богородицы – это большой праздник как для католиков, так и для православных христиан. Его традиционно отмечают каждый год, вскоре перед Пасхой.

Ранее Благовещение имело дату – 7 апреля. Согласно новоюлианскому календарю, ряд праздников переносится. И теперь Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь будут отмечать Благовещение 25 марта.

О происхождении этого праздника узнаем из Евангелия от Луки. Известно, что архангел Гавриил прибыл к Деве Марии, которая вела с Иосифом благочестивую и скромную жизнь. Ангел сообщил ее, что вскоре она родит Мессию, который возьмет на себя грехи человечества, чем спасет народ.

В то же время Мария оставалась безгрешной в браке, поэтому не понимала, как она забеременеет. Ангел ответил ей, что зачатие будет непорочным от Святого Духа. Тогда Дева Мария приняла Волю Божию и забеременела.